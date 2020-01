Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok az áramvezetékeket sem kímélik, épületek ezrei maradtak áram nélkül szombat este.","shortLead":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok...","id":"20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd96f36-feb1-4c3b-bb0e-225b80a8692f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","timestamp":"2020. január. 04. 15:47","title":"Ezrek töltik vaksötétben az éjszakát Ausztráliában – égnek az áramvezetékek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","id":"20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c18fb-a98d-4044-a7f9-92e0c9bb3eff","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Túlélnek-e a független színházak, mi lesz a filmgyártással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","shortLead":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","id":"20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d010e-0f8b-418f-aa40-04b3a9ab8c3c","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","timestamp":"2020. január. 05. 12:12","title":"Vandálok döntötték le Malmőben Ibrahimovic szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79680e85-5c93-4299-a28d-9b808f916b68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez az első bizonyíték az állatok eszközhasználatára.","shortLead":"Ez az első bizonyíték az állatok eszközhasználatára.","id":"20200103_lunda_eszkozhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79680e85-5c93-4299-a28d-9b808f916b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8a9d8d-ecb1-495f-b9d4-c523297480dc","keywords":null,"link":"/elet/20200103_lunda_eszkozhasznalat","timestamp":"2020. január. 03. 19:09","title":"Gallyakkal vakarózó tengeri madarat filmeztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd56ea1-b305-4ec4-96f4-274ecef02d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország lángokban áll, az időjárás pedig nem kedvez a tűzoltóknak.","shortLead":"Az ország lángokban áll, az időjárás pedig nem kedvez a tűzoltóknak.","id":"20200104_Kis_hijan_50_fok_80_eves_hosegrekordok_doltek_meg_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd56ea1-b305-4ec4-96f4-274ecef02d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f02152-d12c-47ba-b10d-d6a6a4e4ba27","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kis_hijan_50_fok_80_eves_hosegrekordok_doltek_meg_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 04. 09:13","title":"Kis híján 50 fok: 80 éves hőségrekordok dőltek meg Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai rutinja.","shortLead":"A 34 éves Sanna Marin a világ második legfiatalabb miniszterelnöke, de nem lehet azt mondani, hogy nincs politikai...","id":"202001_sanna_marin_ifju_finn_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50beec3-b214-4b7e-bc7f-9b1a7ee65631","keywords":null,"link":"/360/202001_sanna_marin_ifju_finn_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 05. 12:30","title":"Finnország első Instagram-kormányfője kimondja, ami a szívét nyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f1076-1e76-4799-baf8-f76c7c455a60","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200104_Marabu_Feknyuz_Dugjuk_el_A_kis_Mukkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f1076-1e76-4799-baf8-f76c7c455a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aacae94-a9b0-412c-a69f-3f0d1437012d","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Marabu_Feknyuz_Dugjuk_el_A_kis_Mukkot","timestamp":"2020. január. 04. 10:15","title":"Marabu Féknyúz: Dugjuk el A kis Mukkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]