Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere. Kiderült, hogy minden sikeres ember mögött áll egy nő, Mészáros Lőrincnél ez egy férfi. ","shortLead":"A Duma Aktuál eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne motivációs trénerként az ország leggazdagabb embere...","id":"20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200298d8-436c-4a16-949b-3946c01771f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a51ddf-e5bf-4150-bf66-b4b96733e104","keywords":null,"link":"/360/20200103_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_motivacios_beszede","timestamp":"2020. január. 03. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc \"motivációs beszéde\": Nem az út a fontos, hanem hogy te építsd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorizmussal kapcsolatos üggyé minősítették a Párizsban pénteken történt késes támadást, amely során egy ember meghalt, két nő pedig megsebesült - közölte szombaton a francia nemzeti terrorellenes ügyészség.","shortLead":"Terrorizmussal kapcsolatos üggyé minősítették a Párizsban pénteken történt késes támadást, amely során egy ember...","id":"20200104_Terrorista_tamadas_volt_a_parizsi_keseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71389a67-b3dc-4e2e-bbaf-2900d44f44bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5a922-d36c-4a40-8c59-5b34a1fadfc2","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Terrorista_tamadas_volt_a_parizsi_keseles","timestamp":"2020. január. 04. 21:39","title":"Terrorista támadás volt a párizsi késelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor az amerikai drónról kilőtt rakéta Bagdadban eltalálja az iráni Kászim Szulejmánit szállító gépkocsit.","shortLead":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor...","id":"20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae163d3-a177-4e2d-b82d-85377a163b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Állítólag megörökítették Kászim Szulejmáni halálának a pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6cf2b7-341a-49c5-b8cb-54ee41197643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégiában, a hétszázezres Oslóban.","shortLead":"Norvégiában, a hétszázezres Oslóban.","id":"20200104_Van_egy_fovaros_Europaban_ahol_osszesen_egy_ember_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6cf2b7-341a-49c5-b8cb-54ee41197643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8f2be7-2e21-4bc6-8a08-254548fadb8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Van_egy_fovaros_Europaban_ahol_osszesen_egy_ember_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2020. január. 04. 09:40","title":"Van egy főváros Európában, ahol összesen egy ember halt meg közlekedési balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem várja meg a döntést és magától kilép. ","shortLead":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem...","id":"20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83457e0-6754-4447-91da-c14e549dd61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2020. január. 03. 10:19","title":"Már Tusk asztalán van a bölcsek Fideszről szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"Szabó Gábor","category":"itthon","description":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","shortLead":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","id":"20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5127a306-c354-4ae4-b812-b1b38dd1073a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","timestamp":"2020. január. 03. 14:15","title":"Most látszik igazán, Hoppál Péternek klímaügyben miért kellett volna csöndben maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég láthattunk annyira meredek sorosozást, mint amilyet Horváth László bemutatott.","shortLead":"Rég láthattunk annyira meredek sorosozást, mint amilyet Horváth László bemutatott.","id":"20200104_Egy_fideszes_kepviselo_szerint_a_szegregalt_roma_tanulok_Soros_ugynokei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bd78ac-3dae-49d1-9698-f43b7f742dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_fideszes_kepviselo_szerint_a_szegregalt_roma_tanulok_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Egy fideszes képviselő szerint a szegregált roma tanulók Soros ügynökei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig szabadstrandot alakít ki az önkormányzat, hogyha a Duna vízminősége hosszútávon és egyenletesen jó marad. A népegészségügyi központ szerint nincsenek pontos vízminőségi adatok a két területre, a civilek szerint azonban már a mostani körülmények között is jöhetne a strand, csak be kellene vezetni egy újítást.","shortLead":"Az atlétikai stadionnak köszönhetően a Közvágóhídnál egy homokos plázs épül a Duna mentén, a Római-parton pedig...","id":"20200104_Harom_uj_strand_is_epul_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850147d4-ae14-4af1-be13-3118e57eaa73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200104_Harom_uj_strand_is_epul_Budapesten","timestamp":"2020. január. 04. 09:00","title":"Két új szabadstrandot is kaphatna Budapest a Dunán, de egy fontos dolog hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]