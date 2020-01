Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"366f8204-dca8-4a93-abae-f668cc11e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sam McGlone a ruhájára szerelt kamerán át engedett betekintést az Ausztráliát sújtó tűzvészbe, amikor megpillantott egy kengurubébit. Azonnal felkapta.","shortLead":"Sam McGlone a ruhájára szerelt kamerán át engedett betekintést az Ausztráliát sújtó tűzvészbe, amikor megpillantott...","id":"20200106_ausztralia_kengurubebi_tuzolto_bozottuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=366f8204-dca8-4a93-abae-f668cc11e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53f26e0-88a3-4f26-a1ff-f5022d97d9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztralia_kengurubebi_tuzolto_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 18:15","title":"Egy ausztrál tűzoltó videóra vette, ahogy kiment egy kengurubébit a lángok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","shortLead":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","id":"20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef7df2a-4230-4381-bbed-1cbadf9dd248","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","timestamp":"2020. január. 06. 21:20","title":"Elítélték Nagy-Britannia történetének legelvetemültebb szexuális ragadozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként pedig olyasmire vállalkozott, amire itthon mások még nem nagyon: népmesékből inspirálódva írt fajsúlyosan drámai regénysorozatot.","shortLead":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként...","id":"20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c50574-8def-4456-822b-8e71fce96ac8","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","timestamp":"2020. január. 06. 16:35","title":"Nem lehet hős, aki másokat kényszerít áldozathozatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy részletet.","shortLead":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik...","id":"20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28774b13-8ad6-4f56-ad43-28362cb4a3ef","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","timestamp":"2020. január. 05. 19:15","title":"„Az igazi művészet titkolja, hogy művészet” – Eric Idle Angliáról, Amerikáról és a Monty Pythonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","shortLead":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","id":"20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e64625-9d38-4922-aa85-7032b5b2b4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","timestamp":"2020. január. 06. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek Trabant kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580eac5-a9d8-49fc-8cf6-a5953d2830cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","shortLead":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","id":"20200107_Dragabb_lehet_a_csokolade_a_kakaokartell_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5580eac5-a9d8-49fc-8cf6-a5953d2830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625150fa-9833-409c-910e-1d9ab58a81db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Dragabb_lehet_a_csokolade_a_kakaokartell_miatt","timestamp":"2020. január. 07. 06:18","title":"Drágább lehet a csokoládé a kakaókartell miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három újonc, akik lehetetlen feladatokat vállaltak magukra.","shortLead":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három...","id":"202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85247b3-d7b1-454e-8304-63cdd6c74d37","keywords":null,"link":"/360/202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","timestamp":"2020. január. 06. 13:00","title":"Csatárok Ursula von der Leyen brüsszeli csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]