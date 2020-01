Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48101380-5bd3-425f-806d-70bc7f541b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenleg Varga Judit vezette minisztérium évtizedek óta a Kossuth Lajos tér sarkán álló kormányzati épületben működik, a 24.hu azonban úgy tudja, a Nádor utcába költözhet.\r

","shortLead":"A jelenleg Varga Judit vezette minisztérium évtizedek óta a Kossuth Lajos tér sarkán álló kormányzati épületben...","id":"20200109_igazsagugyi_miniszterium_varga_judit_sajat_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48101380-5bd3-425f-806d-70bc7f541b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9556b6e-404e-4a66-9fe8-2e15fbdeb139","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_igazsagugyi_miniszterium_varga_judit_sajat_epulet","timestamp":"2020. január. 09. 07:14","title":"Önálló épületet kaphat az igazságügyi tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Addig nem lesz más fejlesztés az egészségügyben, míg az összes kórtermet és várótermet ki nem festik. Az adósságot felhalmozó kórházakat közben gyámság alá helyezhetik. Ismét felhozta az ápolónők 70 százalékos béremeléstét. ","shortLead":"Addig nem lesz más fejlesztés az egészségügyben, míg az összes kórtermet és várótermet ki nem festik. Az adósságot...","id":"20200109_korhaz_felujitas_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3a9cb-4614-48d9-ab0e-aa2a62335e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_korhaz_felujitas_fejlesztes","timestamp":"2020. január. 09. 18:06","title":"Az igazi látszatintézkedést jelentette be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be Irán ellen. ","shortLead":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be...","id":"20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0b341d-4cf6-42df-b2c9-60a2196925b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","timestamp":"2020. január. 08. 18:15","title":"Trump: Irán visszavonulót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos kibercsapást mérhet az Egyesült Államokra – véli Barack Obama korábbi amerikai elnök kiberbiztonsági tanácsadója, aki szerint a legrosszabbra kell készülni.","shortLead":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos...","id":"20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14433853-d54a-497f-8fb1-5c9e105e1048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","timestamp":"2020. január. 09. 08:03","title":"Irán halálos áldozatokkal járó kibertámadást indíthat Obama egykori kiberfőnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","shortLead":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","id":"20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078af7d2-afc9-444c-989c-ffca957e3008","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 08. 20:23","title":"Visszavonul és saját lábára áll Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a473ff2-796f-4973-945a-7c3c29005c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán mégsem lesz egy pénzügyi befektetőé a nonprofit szervezetek számára készített legfelső szintű tartománynév, a .org.","shortLead":"Talán mégsem lesz egy pénzügyi befektetőé a nonprofit szervezetek számára készített legfelső szintű tartománynév...","id":"20200110_domain_nev_org_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a473ff2-796f-4973-945a-7c3c29005c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c6ef6c-938e-494f-a803-0055949fe276","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_domain_nev_org_eladas","timestamp":"2020. január. 10. 09:03","title":"Egy csapat netes hős megpróbálja megakadályozni, hogy eladják a .org csúcsdomént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább a maga esetleges módján.","shortLead":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább...","id":"20200108_maganegeszsegugy_korhaz_fizetes_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2871631-3dd0-4cc2-820b-27a28680ee8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_maganegeszsegugy_korhaz_fizetes_forint","timestamp":"2020. január. 08. 14:46","title":"A béremelésektől és a gyenge forinttól félhetnek a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]