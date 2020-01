Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28acfa0f-f7f8-4c33-8bba-adfe4b2ad993","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen alkalommal adta csak át a vezetést az ellenfélnek, a világ- és olimpiai bajnok dán válogatottnak a magyar csapat a kézilabda-Európa-bajnokság hétfő esti csoportmeccsén, a vége még így is bravúros döntetlen lett. A szövetségi kapitány szerint együttese megdöbbentette Mikkel Hansenéket.","shortLead":"Egyetlen alkalommal adta csak át a vezetést az ellenfélnek, a világ- és olimpiai bajnok dán válogatottnak a magyar...","id":"20200114_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen_gulyas_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28acfa0f-f7f8-4c33-8bba-adfe4b2ad993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f7f601-ae35-43ab-9fbf-957a4aa39b97","keywords":null,"link":"/sport/20200114_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 14. 07:41","title":"Kézilabda-Eb: „Látszott a dánokon, hogy egy kicsit remegtek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott mellékhelyiségekről, és arról, hogy érdemes-e a kisebb bűncselekmények elkövetőit börtönbe zárni.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott...","id":"20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04f28e8-f80a-48b3-a6ed-9391dcb95315","keywords":null,"link":"/360/20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"A Helsinki ügyvédje: A magyar börtönök az emberi méltóságot is elveszik, nemcsak a szabadságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvannak a végső Oscar-jelöltek, aggódik az expápa, az oroszok tudják, mi fán terem a hazafias nevelés. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvannak a végső Oscar-jelöltek, aggódik az expápa, az oroszok tudják, mi fán terem a hazafias nevelés. Ez a hvg360...","id":"20200113_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0636698-d428-4413-88d7-280889635f75","keywords":null,"link":"/360/20200113_Radar360","timestamp":"2020. január. 13. 17:30","title":"Radar360: Lázadás Teherán utcáin, vulkánkitörés Manila közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ügyészség előtt a tavaly elkapott 40 éves kistokaji férfi ügye.","shortLead":"Már az ügyészség előtt a tavaly elkapott 40 éves kistokaji férfi ügye.","id":"20200114_Bedrogozva_vezetett_egy_buszsofor_Miskolcon_birosag_ele_allhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f09bab6-9dde-472a-af1e-a8f8432ae678","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Bedrogozva_vezetett_egy_buszsofor_Miskolcon_birosag_ele_allhat","timestamp":"2020. január. 14. 16:38","title":"Bedrogozva vezetett egy sofőr Miskolcon, bíróság elé állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","shortLead":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","id":"20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f033d-0b99-4787-b416-252dae2431fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 14. 18:57","title":"Visszaszólt Matolcsynak a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a5e46d-afcd-42b5-9cc4-ffd48c74885f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége van, vége lett. Elérkezett az a nap, hogy a Microsoft a korábbi ígéreteinek (riogatásainak) megfelelően megszüntette a Windows 7 operációs rendszer támogatását. Viszont ezzel egyidejűleg érdekes ajánlata is van.","shortLead":"Vége van, vége lett. Elérkezett az a nap, hogy a Microsoft a korábbi ígéreteinek (riogatásainak) megfelelően...","id":"20200115_microsoft_javaslat_windows_7_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a5e46d-afcd-42b5-9cc4-ffd48c74885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e8a5e9-b536-459e-9071-4479e5f5a6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_microsoft_javaslat_windows_7_windows_10","timestamp":"2020. január. 15. 08:03","title":"A Microsoft üzeni 400 millió embernek: vegyenek új számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2015-ös indulása óta több száz közvélemény-kutatás készült a Miniszterelnöki Kabinetirodában egy dokumentum szerint. A menekültválság idején voltak igazán aktívak, akkor 55 különböző felmérés született.","shortLead":"2015-ös indulása óta több száz közvélemény-kutatás készült a Miniszterelnöki Kabinetirodában egy dokumentum szerint...","id":"20200115_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_kozvelemeny_kutatas_felmeres_soros_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81acce98-2ab4-4f49-8faf-716c14f4a332","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_kozvelemeny_kutatas_felmeres_soros_gyorgy","timestamp":"2020. január. 15. 09:42","title":"Két-három naponta szondáztatja a magyarokat a Rogán minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ab77ed-27af-472c-abb6-d0d553342146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van elegendő mennyiségű víz a Holdon, akkor az nagyban megkönnyíti majd, hogy eljusson az ember a Marsra. Ezért olyan holdjárót épített a NASA, ami segít a holdi vízmennyiség felmérésben.","shortLead":"Ha van elegendő mennyiségű víz a Holdon, akkor az nagyban megkönnyíti majd, hogy eljusson az ember a Marsra. Ezért...","id":"20200114_nasa_holdjaro_viz_hold_artemis_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ab77ed-27af-472c-abb6-d0d553342146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d8844f-08e0-403e-8ac4-985debb9b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_nasa_holdjaro_viz_hold_artemis_program","timestamp":"2020. január. 14. 11:33","title":"Már teszteli a NASA a holdjárót, ami vizet keres a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]