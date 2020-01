Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","shortLead":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","id":"20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470959ff-6107-436d-99c2-1554cbfac621","keywords":null,"link":"/sport/20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","timestamp":"2020. január. 15. 18:14","title":"UEFA: kétmillió szurkoló szavazott, íme 2019 álomcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap a határon túli tízmilliárdok osztásában kulcsfontosságú rendszeréhez, ezért a régi üzemeltetővel kellett hosszabbítania. A cég amúgy jól fekszik a Fidesznél, ők csinálták például a Deutsch Tamás-féle netkonzultáció honlapját.","shortLead":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap...","id":"20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27462297-e896-40e4-ae94-bfbc7e2d2c1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","timestamp":"2020. január. 16. 06:35","title":"A kormány majdnem taccsra tette a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","shortLead":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","id":"20200116_zold_kutya_eszak_karolina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f08fe1d-c6e8-4b5a-88ac-72a215a0267e","keywords":null,"link":"/elet/20200116_zold_kutya_eszak_karolina","timestamp":"2020. január. 16. 15:56","title":"Zöld kutya született egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be30fed-c086-4a3b-a459-6cb6306ce13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészséges élet – és így a hosszú élet – titka nem csak az, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és helyesen táplálkozzunk. Pénz is kell hozzá.","shortLead":"Az egészséges élet – és így a hosszú élet – titka nem csak az, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és helyesen...","id":"20200116_egeszseges_elet_hosszu_elet_titka_anyagi_helyzet_gazdagsag_szegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be30fed-c086-4a3b-a459-6cb6306ce13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daba8c4b-5d8d-4fa8-a706-a5925fa787ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_egeszseges_elet_hosszu_elet_titka_anyagi_helyzet_gazdagsag_szegenyseg","timestamp":"2020. január. 16. 16:03","title":"Van egy mód, amivel 9 év adható az élethez, de nem képes rá mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","shortLead":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","id":"20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20384291-770e-48c1-aa5b-31e7a7c033e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","timestamp":"2020. január. 15. 18:57","title":"Úgy mondják fel az orvosok a túlmunka-szerződést, hogy az mindenkinek fájjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen meglepetések érnek minket, például vissza kell küldenünk a kiszemelt portékát, a pénzt viszont nem kapjuk meg, ne essünk kétségbe, azt pereskedés nélkül is visszaszerezhetjük, ráadásul rövid idő alatt.","shortLead":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen...","id":"mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc2c24-8b3d-4c61-bc22-1347f759211c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","timestamp":"2020. január. 16. 11:36","title":"Felkészülhet arra, ha az online áruház nem akarja visszafizetni a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris ülésen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris...","id":"20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bdc2bc-b361-4887-b7f6-f23fe4025d43","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","timestamp":"2020. január. 15. 18:47","title":"Nem sok jót hozott a Fidesznek a hetes cikkről szóló EP-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","shortLead":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","id":"20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8deb3-d42c-4a57-b2eb-0feab56b8070","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","timestamp":"2020. január. 16. 09:00","title":"Stahl Judit szerint olyanok a celebjeink, amilyeneket megérdemlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]