Már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy a Brexit feltételeiről szóló, a brit kormány által benyújtott javaslat törvényerőre emelkedjen, miután a londoni parlament mindkét háza elfogadta annak végleges változatát. A törvény most a királynő jóváhagyására vár csupán, amit biztosra lehet venni, és ami a következő napokban várható. Ha ez is meglesz, már csak az Európai Parlamentnek kell jóváhagynia a megállapodást, amely a brit törvénynek is alapja, ez a menetrend szerint január 29-én történhet meg, meglepetésre itt sem számít senki.

A brit parlamenti tárgyalás azonban az utolsó napokban is tartogatott izgalmakat, miután a felső ház be akarta venni a jogszabályba, hogy a szigetországban élő uniós állampolgárok automatikusan kapjanak egy igazolványt, amellyel azt igazolják, hogy jogszerűen tartózkodnak az országban. A javaslatot egyébként a brit főbérlők szervezete is támogatta, ők ugyanis attól tartanak, komoly büntetés várhat rájuk, ha bérlőjuk egy eddig engedély nélkül is jogszerűen az országban élő uniós állampolgár a kiválás után nem kap engedélyt és mégis marad.

Az alsóház szerdán délután a lordok valamennyi módosító javaslatát elvetette, ekkor került megint vissza a törvény a felsőházba – az eljárást nem véletlenül hívják a brit politikai szlengben pingpongnak. Itt azonban – megint csak nem okozva meglepetést – a felsőház már feladta a küzdelmet, ezzel a jogszabály valamennyi fázisát végigjárta a parlamenti procedúrának.

A Brexitről szóló törvény első változata még 2018 decemberében került volna a brit parlament alsóháza elé, ám az akkori kormányfő - látva azt, hogy alighanem kudarcot vall - visszavonta. Tavaly januárban aztán újra nekifutott, ám akkor - és még két alkalommal is - leszavazta a többség. Utódja a kormányfői poszton, Boris Johnson is nekifutott, ám első nekifutásra - októberben - nem is szavaztak róla, mert a képviselők rossz néven vették, hogy néhány napjuk volt csak a véleményezésre. A decemberi előrehozott választásokon elért nagy többséggel azonban már sikerrel próbálkozott a kormányfő.