Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Élete álma vált valóra a világhírű spanyol színésznek, Antonio Banderasnak, aki saját színházat indított szülővárosában. Emellett számos boltban, étteremben és ingatlanbizniszben is érdekelt még Málaga környékén a filmsztár. A jövő hét végén első Oscar-díját is megkaphatja.\r

","shortLead":"Élete álma vált valóra a világhírű spanyol színésznek, Antonio Banderasnak, aki saját színházat indított...","id":"202005__banderas_szinhaza__broadway_malagaban__muveszet_es_uzlet__andaluziai_kolyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21885b12-c07e-47a0-bc3d-7b38ca82bb66","keywords":null,"link":"/360/202005__banderas_szinhaza__broadway_malagaban__muveszet_es_uzlet__andaluziai_kolyok","timestamp":"2020. január. 31. 16:00","title":"Banderas üzletembert játszik, így lett főszereplő saját színházában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mától büntetnek, ha nincs érvényes matrica. ","shortLead":"Mától büntetnek, ha nincs érvényes matrica. ","id":"20200201_Ejfelkor_lejartak_a_tavalyi_autopalyamatricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4986ed3-a609-485e-92d7-e1adfda6ebc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Ejfelkor_lejartak_a_tavalyi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. február. 01. 09:15","title":"Éjfélkor lejártak a tavalyi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"Arató László","category":"itthon","description":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv. Magyar nyelv és irodalomból a változások olyan mérvűek, hogy valójában új NAT-ról kell beszélnünk.\r

\r

","shortLead":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv...","id":"20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb1d941-5468-479c-b41a-b0a6bac0a75d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","timestamp":"2020. február. 01. 18:07","title":"Arató László: A magyartanítás katasztrófája avagy a „módosított” NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél a miniszterelnök: a parlament honlapján frissen megjelent dokumentum szerint Orbán Viktornak ugyanis egyetlen forint megtakarítása sincs. ","shortLead":"Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél...","id":"20200131_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8be460-b69a-44f7-9b76-9f01cb94189d","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2020. február. 01. 00:14","title":"Orbán Viktornak egy megveszekedett fillérje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közlekedést is leállítják.","shortLead":"A közlekedést is leállítják.","id":"20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bf701-c295-4802-aa2f-7034e5bd1a13","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","timestamp":"2020. február. 01. 15:11","title":"Második világháborús bomba miatt kiürítik Velencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában eközben már legalább 258-an haltak meg a fertőzésben.","shortLead":"Kínában eközben már legalább 258-an haltak meg a fertőzésben.","id":"20200201_Spanyolorszagot_is_elerte_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c219b238-39a8-4259-b141-f596d64c958a","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Spanyolorszagot_is_elerte_a_jarvany","timestamp":"2020. február. 01. 01:53","title":"Spanyolországot is elérte a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki, hogy előbb-utóbb valaki behurcolja Magyarországra a kórokozót.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki...","id":"20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47265df-7174-4e16-90fb-743268837986","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","timestamp":"2020. január. 31. 16:55","title":"Koronavírus: nincs még igazolt magyar eset, de vizsgálnak egy gyanús mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szerint a fiatal férfi nem mutatja a betegség egy tünetét sem.","shortLead":"Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szerint a fiatal férfi nem mutatja a betegség...","id":"20200201_Nem_fertozott_koronavirussal_a_Budapesten_elkulonitett_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a144863-0980-405d-be9b-b98823d0b189","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Nem_fertozott_koronavirussal_a_Budapesten_elkulonitett_ferfi","timestamp":"2020. február. 01. 18:41","title":"Nem fertőzött koronavírussal a Budapesten elkülönített férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]