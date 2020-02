Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b725c062-e77b-4b8b-a83d-e3b618fbba6f","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"A jövőben akár egy kesztyűbe, gyűrűbe tett csippel is fogunk tudni fizetni, ám a következő évek még egyértelműen a mobilról fognak szólni - mondja Antony Cahill, a Visa európai régiókért felelős ügyvezető igazgatója.","shortLead":"A jövőben akár egy kesztyűbe, gyűrűbe tett csippel is fogunk tudni fizetni, ám a következő évek még egyértelműen...","id":"20200202_visa_antony_cahill_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b725c062-e77b-4b8b-a83d-e3b618fbba6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a82c561-31bd-4a93-b582-5abad9fd326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_visa_antony_cahill_interju","timestamp":"2020. február. 02. 20:00","title":"Mi váltja majd le a készpénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekeknek szóló mogyoróallergia elleni terápia kapott engedélyt, de nem old meg mindent.","shortLead":"Gyerekeknek szóló mogyoróallergia elleni terápia kapott engedélyt, de nem old meg mindent.","id":"20200202_Elkeszult_a_mogyoroallergia_elleni_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61923686-c0ee-465f-80e9-b5f606425f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Elkeszult_a_mogyoroallergia_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. február. 02. 10:40","title":"Engedélyt kapott a mogyoróallergia elleni gyógyszer, amely nem gyógyítja meg az allergiásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bcea9-4187-4780-a25c-29f983d62f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most Portugáliába vitte magával a gyűrött öltönynadrágot a Kohézió Barátai ülésére.","shortLead":"Most Portugáliába vitte magával a gyűrött öltönynadrágot a Kohézió Barátai ülésére.","id":"20200201_Orban_ismet_felvette_a_hires_buggyos_nadragjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28bcea9-4187-4780-a25c-29f983d62f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df972158-1f61-4f30-9a0a-0a21cd545f94","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_ismet_felvette_a_hires_buggyos_nadragjat","timestamp":"2020. február. 01. 16:56","title":"Orbán ismét felvette a híres buggyos nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok összességében még nem utalnak lassulására, főleg az ipari várakozások romlása azonban figyelmeztető jel. A GKI 3-3,5 százalék körüli idei GDP-növekedésre számít.

","shortLead":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok...","id":"20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f495ed-7ca8-42f3-b631-dc8665da22a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. február. 03. 06:15","title":"Kezd köhögni a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2de330-a6a0-41b4-84ff-ce2fbfad76ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Bár betiltotta a politikai pártokat és a kritikus sajtót, mégis modern államot csinált Ománból az ötven évig uralkodó Kábúsz szultán. Utódjának fő feladata megőrizni az ország függetlenségét és megállítani a gazdasági hanyatlást.","shortLead":"Bár betiltotta a politikai pártokat és a kritikus sajtót, mégis modern államot csinált Ománból az ötven évig uralkodó...","id":"202005__oman_abeke_oazisa__kabusz_oroksege__fenyegeto_jovo__tulelogyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2de330-a6a0-41b4-84ff-ce2fbfad76ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c2e1dd-18be-46cd-aa42-0a096c0c7ef6","keywords":null,"link":"/360/202005__oman_abeke_oazisa__kabusz_oroksege__fenyegeto_jovo__tulelogyakorlat","timestamp":"2020. február. 02. 16:00","title":"A villámgyors szultánváltás után könnyen rémálom lehet az ománi tündérmeséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, de ez tényleg csak a szerencsének köszönhető.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de ez tényleg csak a szerencsének köszönhető.","id":"20200202_Verfagyaszto_nezni_amit_ez_a_bacsi_csinal_az_olasz_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef9e9c-4d2f-4261-a534-d8e243afc958","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Verfagyaszto_nezni_amit_ez_a_bacsi_csinal_az_olasz_autopalyan","timestamp":"2020. február. 02. 12:05","title":"Vérfagyasztó nézni, amit ez a bácsi csinál az olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]