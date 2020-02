Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást.","shortLead":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni...","id":"20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a51e94-6c7d-4459-8bf9-e5b1f4c6b8aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","timestamp":"2020. február. 05. 15:45","title":"Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte gondokat okoz a vihar, több helyen sorra dőltek ki a fák.","shortLead":"Országszerte gondokat okoz a vihar, több helyen sorra dőltek ki a fák.","id":"20200204_tuzoltok_viharos_szel_karok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11abd0-9bf2-4b2f-ac50-51fb09125a62","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_tuzoltok_viharos_szel_karok","timestamp":"2020. február. 04. 20:42","title":"Fa és oszlop dőlt egy autóra Budapesten az erős szélben – 400 riasztást kaptak eddig a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. 