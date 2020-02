Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé fazonírozott évértékelőjét, hétfőn pedig a demokraták káoszba fullasztották az első elnökjelölt-választásukat.","shortLead":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé...","id":"20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2b52b-65aa-4a26-84f1-5d4db0ecd0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","timestamp":"2020. február. 05. 11:30","title":"Trump beindult, a demokraták a rajtnál beragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726d0f9-07d2-44dd-ac8e-cab45f5ff617","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy furcsa animációt tett közzé az Android rendszer Twitter-csatornáján, amelyből egyelőre nem derült ki, milyen újdonsággal állnak majd elő.","shortLead":"A Google egy furcsa animációt tett közzé az Android rendszer Twitter-csatornáján, amelyből egyelőre nem derült ki...","id":"20200206_samsung_bemutato_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8726d0f9-07d2-44dd-ac8e-cab45f5ff617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8912d26-7c32-4623-8ec0-7e3d91bdd23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_bemutato_android","timestamp":"2020. február. 06. 20:03","title":"Valamire nagyon készül a Google, a Samsung bemutatóján állnak elő vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","shortLead":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","id":"20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf9f0-c6d9-4f14-b052-1e8f8f1f757a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","timestamp":"2020. február. 05. 11:03","title":"Már mobilról is kiléphet az űrbe a Google Earthben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","shortLead":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","id":"20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4571de-698c-458e-8a5f-93dec85472fd","keywords":null,"link":"/sport/20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 06. 13:21","title":"Koronavírus: megígérték a szervezők, hogy megtartják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy kilométeres dugó alakult ki Kápolnásnyéknél.","shortLead":"Négy kilométeres dugó alakult ki Kápolnásnyéknél.","id":"20200205_Kamionnal_utkozott_ket_auto_az_M7esen_Kapolnasnyeknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d6b39-0b8e-464d-95d2-c66f1b55f870","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kamionnal_utkozott_ket_auto_az_M7esen_Kapolnasnyeknel","timestamp":"2020. február. 05. 14:51","title":"Kamionnal ütközött két autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"NAV-os és ügyész tagja is van annak a most vád alá helyezett bűnözői csoportnak, akik kenőpénz kérve ígértek hatósági védelmet jogosulatlanoknak.","shortLead":"NAV-os és ügyész tagja is van annak a most vád alá helyezett bűnözői csoportnak, akik kenőpénz kérve ígértek hatósági...","id":"20200206_ugyesz_penzugyorok_korrupcio_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7bd2e6-2f2b-4e96-8e9f-9506ed022ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_ugyesz_penzugyorok_korrupcio_vademeles","timestamp":"2020. február. 06. 11:27","title":"Volt ügyész és pénzügyőrök ellen emeltek vádat vesztegetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt éve indult a Google Maps. A szolgáltatást folyamatosan új dolgokkal bővítő cég ez alkalomból alaposan felfrissíti szoftverét.","shortLead":"Tizenöt éve indult a Google Maps. A szolgáltatást folyamatosan új dolgokkal bővítő cég ez alkalomból alaposan...","id":"20200206_google_maps_terkep_15_ev_navigacio_alkalmazas_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e45ba58-f65f-4a9d-8592-c1cf90427c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_maps_terkep_15_ev_navigacio_alkalmazas_szoftver","timestamp":"2020. február. 06. 14:03","title":"Átalakítják a Google Térképet, drámai lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg az Instagram pénzügyeire rálátó forrása szerint a cég 20 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el 2019-ben, ami jóval több a YouTube tavalyi eredményénél.","shortLead":"A Bloomberg az Instagram pénzügyeire rálátó forrása szerint a cég 20 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el...","id":"20200205_instagram_youtube_beveteli_adatok_penzugy_finanszirozas_hirdetesi_bevetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f504e14-8c18-48ab-aed0-fb0f054e5d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_instagram_youtube_beveteli_adatok_penzugy_finanszirozas_hirdetesi_bevetelek","timestamp":"2020. február. 05. 10:33","title":"Lenyomta az Instagram a YouTube-ot, sokkal több pénzt keresett egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]