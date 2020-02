Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"c861eeb6-0df0-47a6-92da-8b3049d796dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem végleg, csak egy kis időre.","shortLead":"Nem végleg, csak egy kis időre.","id":"20200207_A_110_eves_az_Alfa_Romeo_logot_valt_egy_idore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c861eeb6-0df0-47a6-92da-8b3049d796dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b864f6ce-5dc4-4bd0-a5ee-bc3a187bcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_A_110_eves_az_Alfa_Romeo_logot_valt_egy_idore","timestamp":"2020. február. 07. 17:35","title":"110 éves az Alfa Romeo, le is cseréli a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","shortLead":"Nagyon aggódnak a vírus terjedése miatt, de fogadkoznak, hogy nem lesz fennakadás a rendezésben.","id":"20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4571de-698c-458e-8a5f-93dec85472fd","keywords":null,"link":"/sport/20200206_koronavirus_tokio_olimpia_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 06. 13:21","title":"Koronavírus: megígérték a szervezők, hogy megtartják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedőket a 3-as főútra terelik a rendőrök.","shortLead":"A közlekedőket a 3-as főútra terelik a rendőrök.","id":"20200207_kal_m3_autopalya_baleset_utlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7d82be-450d-432d-9e0f-aa50140566a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kal_m3_autopalya_baleset_utlezaras","timestamp":"2020. február. 07. 04:50","title":"Több autó is ütközött az M3-ason, Kálnál lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","shortLead":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","id":"20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc70654-0284-474d-8311-d0333dd35abe","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","timestamp":"2020. február. 06. 09:34","title":"DrMáriás jelezte, már dolgozik egy Borkai-festményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő a parlamenti választások előrehozatalát szeretné ezzel előidézni.","shortLead":"A román államfő a parlamenti választások előrehozatalát szeretné ezzel előidézni.","id":"20200206_Orban_egy_nappal_levaltasa_utan_ujabb_kormanyalakitasi_megbizast_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff1456d-2cf4-4526-b193-4e89e347c91e","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Orban_egy_nappal_levaltasa_utan_ujabb_kormanyalakitasi_megbizast_kapott","timestamp":"2020. február. 06. 19:17","title":"Orban egy nappal leváltása után újabb kormányalakítási megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A finn kormány reformjának köszönhetően akár egy évnél tovább is otthon lehetne a szülők.

","shortLead":"A finn kormány reformjának köszönhetően akár egy évnél tovább is otthon lehetne a szülők.

","id":"20200206_Magyarorszagon_7_nap_Finnorszagban_7_honap_fizetett_szuloi_szabadsag_jar_az_apaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58e3610-38f2-4d4c-a433-fe8344558c7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Magyarorszagon_7_nap_Finnorszagban_7_honap_fizetett_szuloi_szabadsag_jar_az_apaknak","timestamp":"2020. február. 06. 18:42","title":"Magyarországon 7 nap, Finnországban 7 hónap fizetett szülői szabadság jár az apáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Általános bizonytalanságról, visszaesésről beszélnek a hvg.hu által megkérdezett szakértők, akik óva intik a befektetőket: ne reagálják túl az eseményeket.","shortLead":"Általános bizonytalanságról, visszaesésről beszélnek a hvg.hu által megkérdezett szakértők, akik óva intik...","id":"20200207_koronavirus_gazdasag_befektetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c476131-29c3-471b-827c-bc1feb7aec98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_gazdasag_befektetes","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"Két dolog biztos a koronavírusról: óriási a bizonytalanság és mindenki túlreagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]