[{"available":true,"c_guid":"31696d37-c814-46ca-90c3-e33b4e8cefa9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műemlék épületek rekonstrukciójában éllovas Laki cégcsoporttal állt össze Balatonfüred önkormányzata, hogy újabb szálloda épüljön a városban. ","shortLead":"A műemlék épületek rekonstrukciójában éllovas Laki cégcsoporttal állt össze Balatonfüred önkormányzata, hogy újabb...","id":"202006_fl101_hotel_fured_es_azepuletszobrasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31696d37-c814-46ca-90c3-e33b4e8cefa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a35229-ad99-466a-8cc9-08d7b0599e73","keywords":null,"link":"/360/202006_fl101_hotel_fured_es_azepuletszobrasz","timestamp":"2020. február. 11. 10:00","title":"Épületszobrásszal építtet új szállodát az önkormányzat Balatonfüreden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemzeti, partvonal, diadalmenet, vonulás, vesztegzár.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200209_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa89ef4-e191-4e28-98b2-9e37fd94059f","keywords":null,"link":"/360/20200209_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. február. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos a kultúr-hajóágyúkról és a NER-tanárokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása...","id":"20200211_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccbd7f3-8a10-4a81-a143-11472edb1d12","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360","timestamp":"2020. február. 11. 08:00","title":"Radar360: Feltárul a magyar diplomata gyermekpornóügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","shortLead":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","id":"20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6143f328-fa88-4cea-939f-a2c8d59afdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","timestamp":"2020. február. 10. 16:37","title":"Zaklatta a megölt kislány családját a sólyi gyerekgyilkos apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3387ba4a-f821-459e-bd6b-701656978ee3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tó vizét a szél áttolta a keleti medencébe, és elárasztotta a part menti területeket.","shortLead":"A tó vizét a szél áttolta a keleti medencébe, és elárasztotta a part menti területeket.","id":"20200210_Kibillent_a_Balaton_a_medrebol_a_szelvihartol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3387ba4a-f821-459e-bd6b-701656978ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1823d181-ea77-45aa-8d29-418f6c847765","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kibillent_a_Balaton_a_medrebol_a_szelvihartol__video","timestamp":"2020. február. 10. 14:32","title":"Kibillent a Balaton a medréből a szélvihartól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának disszidensekkel készített interjúkon alapuló könyve többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni.","shortLead":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának...","id":"20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faed9b9-96e0-4fc5-a73b-40ffed549752","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","timestamp":"2020. február. 09. 19:15","title":"Az észak-koreaiak tényleg elhiszik a propagandát? Íme egy disszidens gondolatai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált borostyán azonban nem erről árulkodik.","shortLead":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált...","id":"20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d78cb-e8d5-4c12-bd2e-000e4388a6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","timestamp":"2020. február. 10. 19:03","title":"A tudósok találtak egy 99 millió éves borostyánt, igazi ritkaságot őriz a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","shortLead":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","id":"20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7735b0c-c8f0-42a0-a4e5-1b67380d7577","keywords":null,"link":"/sport/20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. február. 10. 22:20","title":"Visszamenőleges hatállyal tiltották el Kim Rasmussent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]