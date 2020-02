Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) úgy látja, a NAT-ban leírt természettudományos tartalmak komolyan veszélyeztetik az ország gazdasági növekedését a jövőben.","shortLead":"Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) úgy látja, a NAT-ban leírt természettudományos tartalmak komolyan...","id":"20200213_A_muszaki_szakkepzesnek_is_betesz_az_uj_NAT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620eeefd-e3ea-462d-88ef-b237d4e3aecc","keywords":null,"link":"/elet/20200213_A_muszaki_szakkepzesnek_is_betesz_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 13. 13:51","title":"A műszaki szakképzésnek is betesz az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5982f83a-ca6d-491c-ba20-2d24ed944fd9","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Fagyasztóban tárolt üzemibaleset-maradvány, drogos elitegyetemisták, kéjsóvár malac találkája egy bulvárújságíróval, mennyországba repítő gyom a közmondásos angol gyep alatt. Az Úriemberek bűnözőinek fura ízlésük van.","shortLead":"Fagyasztóban tárolt üzemibaleset-maradvány, drogos elitegyetemisták, kéjsóvár malac találkája egy bulvárújságíróval...","id":"20200212_Bunreszecskek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5982f83a-ca6d-491c-ba20-2d24ed944fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dfcfbc-592c-44ae-b9e5-09d1f152d89c","keywords":null,"link":"/360/20200212_Bunreszecskek","timestamp":"2020. február. 12. 19:00","title":"Guy Ritchie újra azt csinálhatta, amit akart: elmerült az alvilági mocsokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","shortLead":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","id":"20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199dd584-5fe2-4836-adde-f0ff68a52ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","timestamp":"2020. február. 11. 17:13","title":"A Nemzeti Múzeumot sem kímélte a vihar: lezárták a főbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce0d19-4139-4c0d-9188-ddbd4e32e5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 12. 11:14","title":"Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem fog békés úton lezajlani.","shortLead":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem...","id":"20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c21f1a4-7580-4675-a771-214ddf774014","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","timestamp":"2020. február. 11. 20:47","title":"Borrell: Izrael álljon el a Jordán-völgy bekebelezésének tervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint magyar GDP 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz a rossz minőségű levegő.","shortLead":"A szervezet szerint magyar GDP 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz a rossz minőségű levegő.","id":"20200212_Evente_45_millioan_halnak_meg_ido_elott_a_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cafa760-f1ad-46d5-b9c6-b0b1e004fa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_Evente_45_millioan_halnak_meg_ido_elott_a_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 18:53","title":"Greenpeace: Évente 4,5 millióan halnak meg idő előtt a légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e288290-5c5f-492a-99f5-40d395eafa61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tranzakciókat azon a R-Post-R d.o.o. nevű cégen keresztül bonyolították, amelynek magyar ügyvezetője korábban a Ripost kiadójánál dolgozott.","shortLead":"A tranzakciókat azon a R-Post-R d.o.o. nevű cégen keresztül bonyolították, amelynek magyar ügyvezetője korábban...","id":"20200211_nyomozas_szloven_media_habony_arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e288290-5c5f-492a-99f5-40d395eafa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb268eed-c76d-40d3-baee-bd1b076b00a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_nyomozas_szloven_media_habony_arpad","timestamp":"2020. február. 11. 18:42","title":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s nyomtatásban jeleskedtek. ","shortLead":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s...","id":"20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1618a5-3efd-4faf-ae44-b43ae14b6e82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","timestamp":"2020. február. 13. 04:15","title":"A 21. század új hiperautóját ígéri egy ismeretlen garázscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]