[{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","shortLead":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","id":"20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca1a7cb-7626-40ef-b6f2-604866c77977","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","timestamp":"2020. február. 19. 10:08","title":"Fojtogatta és levizelte a volt élettársát, amiért elhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem alkotmányban garantált jog, hogy egy céggel szerződést kössön a kormány, hanem kiváltság, így a kongresszus jogosan tilthatja el a szövetségi intézményeket a Huawei-termékek vásárlásától - ezzel utasították el a Huawei perkeresetét.","shortLead":"Nem alkotmányban garantált jog, hogy egy céggel szerződést kössön a kormány, hanem kiváltság, így a kongresszus jogosan...","id":"20200219_Dontott_a_birosag_jogosan_tiltotta_meg_az_amerikai_kongresszus_Huaweitermekek_vasarlasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253526ad-d763-4bcb-a3b8-09eb3b7d7e5d","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Dontott_a_birosag_jogosan_tiltotta_meg_az_amerikai_kongresszus_Huaweitermekek_vasarlasat","timestamp":"2020. február. 19. 06:06","title":"Döntött a bíróság: jogosan tiltotta meg az amerikai kongresszus Huawei-termékek vásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet meghatározni, milyen bejegyzésekre vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet...","id":"20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0aedb-743b-40ec-99a0-73846d72a0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 18. 20:03","title":"Régóta várt változás jöhet a Facebookra, máshogy jelennének meg a bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana Fever együttesében is játszik majd az észak-amerikai profiligában.","shortLead":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana...","id":"20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b203d21d-bdab-43ca-bdd9-5d6d08edc4c4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","timestamp":"2020. február. 19. 19:50","title":"Amerikában is kipróbálja magát a kosárlabda-válogatott centere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","shortLead":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","id":"202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24460809-88db-4189-978d-8bfced4de129","keywords":null,"link":"/360/202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","timestamp":"2020. február. 18. 10:00","title":"Állami naperőművek elzálogosítása követte a Mátrai Erőmű megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai szegregációs kártérítésről és a börtönkártérítésekről beszélve Lázár János azt mondta, a jogállam határa húzódhat egy jogerős bírósági ítélet végrehajtásánál. ","shortLead":"A gyöngyöspatai szegregációs kártérítésről és a börtönkártérítésekről beszélve Lázár János azt mondta, a jogállam...","id":"20200219_Lazar_A_jogallam_hatara_huzodhat_egy_jogeros_birosagi_itelet_vegrehajtasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bec7fd-2d06-4fee-a90e-280900c45c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Lazar_A_jogallam_hatara_huzodhat_egy_jogeros_birosagi_itelet_vegrehajtasanal","timestamp":"2020. február. 19. 15:40","title":"Lázár szembemegy Orbán üzenetével Gyöngyöspata ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]