Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.

Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezére szereti a családját és a lovakat: a diktátor emberei az utóbbi tíz évben csak Oroszországból 138 lovat és pónit szállítottak Phenjanba, és erre valószínűleg több millió dollárt szórtak el. Az állatokra a hivatalos adatok szerint hatszázezer ment, de e mellett még költeni kellett a welsh pónik, illetve Orlov-féle versenylovak szállítására szánt repülőgépek bérlésére, illetve a legszebb állatokat felkutató koreai állami hivatalnokok utaztatására is.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és felesége, Ri Szol Dzsu , valamint Kim lánytestvére, Kim Jo Dzsong lovagol egy meg nem nevezett észak-koreai helyszínen © AFP / KCNA

A lapjelentések szerint a pónikat részben Kim Dzsong Un gyermekeinek szórakoztatására szánják, míg a gyönyörű fehér lovakat a vezér üli meg, hogy megmutassa, lelki kapocs fűzi őt nagyapjához, Kim Ir Szenhez, az első észak-koreai diktátorhoz. A hazájában még mindig szinte istenként imádott Kim Ir Szen ugyanis memoárjaiban barátként és hűséges társként írt saját fehér lováról, s most az aktuális vezér – aki valamennyire hasonlít is nagyapjára – lóháton kereste fel a koreai kommunista mitológiában fontos szerepet játszó Paktu-hegyet.

A lovak ajándékként is szolgálnak, az atomfegyver programja miatt nemzetközi szankciókkal sújtott országban ugyanis nehéz külföldi luxuscikkeket beszerezni, így a vezér hűséges alattvalóit néha egy-egy paripával jutalmazzák meg. Meg néha vodkával is: erre részben arról lehet következtetni, hogy tavaly a holland hatóságok elkoboztak egy olyan, 90 ezer üvegből álló oroszvodka-rakományt, amelyet éppen Észak-Koreába akartak becsempészni egy kínai hajóval.

Milliárdos vagyon az éhezők országában

Bár hivatalos adatok nincsenek arról, mekkora vagyont halmozott fel a már a harmadik generáció óta hatalomban lévő Kim-család, ám a dél-koreai és az amerikai hírszerzés értesülései, illetve a Kim Dzsong Un közelébe került külföldiek – például a diktátor által csodált amerikai kosaras csillag, Dennis Rodman – beszámolói szerint több milliárd dolláros értékről van szó.

A legutóbbi becslés konkrétan ötmilliárdról szól, ám a szakértők úgy vélik, az utóbbi években Kim tovább gyarapította a legalább kétszáz külföldi bank között megosztott vagyont.

És azt is lehet tudni, hogy a lovakon kívül mit szeret még a diktátor: imádja például az iráni fekete kaviárt, a konyakot és a whiskey-t is. Állítólag országszerte 17 palotája van, de akad egy személyes tulajdonban lévő szigete is, amely Rodman szerint olyan, mint Ibiza vagy Hawaii, annyi különbséggel, hogy Kim egyedül él a hatalmas területen.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Hszi Csin-ping kínai elnök egy nyitott gépjárműben utazik léggömböket és zászlókat lengető emberek sorfala mellett Phenjanban 2019. június 20-án © AFP / Xinhua

Legalább száz járműből áll az autóparkja, legjobban az európai márkákat szereti, a kedvence egy kétmillió dolláros, páncélozott Mercedes 600-as, amelyben egy hordozható WC is van. A WC-k egyébként különleges szerepet játszanak Kim életében, amikor külföldre megy, akkor is csak a hordozható toiletteket használja, mert nem akarja, hogy a külföldi titkosszolgálatok a „produktumok” elemzésével információkat szerezzenek egészségi állapotáról. Bár Phenjan titkolódzik – pontosan azt sem lehet tudni, hogy Kim 1982 és 1984 között mikor született – valószínűnek tűnik, hogy Kim cukorbeteg és magas a vérnyomása is.

Kim Dzsong Un egy észak-koreai repülőgép fedélzetén 2015-ben © AFP / KCNA

Kim egyébként is vigyáz magára, a titkosszolgálat emberei minden tárgyat fertőtlenítenek, mielőtt a diktátor megfogná vagy megérintené azokat. Az óvatosság állítólag nem alaptalan, egyes hírek szerint két merényletkísérletet is meghiúsítottak a biztonsági emberek, egyszer „nanoméregekkel” vagy biológiai fegyverrel próbálták megölni a phenjani vezetőt.

A koreai főnöknek van egy magánrepülője is, a másfél millió dolláros vasmadarat

Air Force Un néven ismerik.

És persze a tisztséghez jacht is dukál, Rodman elárulta, hogy a „teknő” 30 méter hosszú és hétmillió dollárt ért. Így viszont valamivel kevésbé értékes, mint a karóragyűjtemény, amelyet az elemzők 8 millió dollárosra becsülnek.

A titkos családapa

Rodmantól lehet tudni azt is, hogy a közel egy évtizede hatalmon lévő Kim családapa, a kosaras a kezében is tartotta az egyik Kim-utódot. Állítólag a diktátornak három gyermeke van, és az egyikük egy kilencéves fiú, ő lehet a kiszemelt utódjelölt. Felesége Ri Szol Dzsu, aki a 2009-ben, titokban kötött házasság előtt énekesnőként is fellépett.

A fiúutódra valószínűleg olyan élet vár, mint 36 éves apjára: álnéven végzett, elegáns és drága külföldi iskola, majd a hazatérés után helyi képzés és néhány jól hangzó tisztség. Egyébként Kim Dzsong Un – legalábbis egykori iskolatársai szerint – nem volt éltanuló: néha bukdácsolt, sokszor volt agresszív társaival, viszont már akkor is szerette a kosárlabdát, s annak ellenére jól játszott, hogy már gyerekkorában sem sudár testalkatáról volt híres. Igaz, ahhoz, hogy államfő lehessen, nem kellett a jó bizonyítvány: nyolcéves korában közölték vele, hogy ő lesz apja, Kim Dzsong Il utódja a hatalomban, s erre az alkalomra kapott is ajándékba egy tábornoki egyenruhát. Amit a valódi tábornokok is komolyan vettek, tisztelegtek is rendesen a nyolcéves „cárevicsnek”.

A tapasztalatok alapján az is egyértelmű, hogy az sem életbiztosítás, ha valaki a Kim-család tagja. Valószínűleg a phenjani rezsim áll a diktátor féltestvérének meggyilkolása mögött: a „feketebárányként” számontartott Kim Dzsong Namot a Kuala Lumpur-i reptéren ölte meg két bérgyilkos idegméreggel. Kim nagybátyját, Csang Szong Teket pedig 2013-ban végezték ki hazaárulás és puccskísérlet tervezésének a vádjával. A rezsim olyan alapos volt, hogy a gyorsan lezavart per után minden fényképről és filmből kiretusálták a rossz útra tévedt rokont. Pedig ő korábban még fontos szerepet játszott abban, hogy Kim simán vehette át az országot apja halála után. De a hála sem egy diktátori kategória.