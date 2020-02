Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi szavazás is – állítja Csányi János rendező, aki Eszenyi Enikő riválisa a színház vezetéséért. ","shortLead":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi...","id":"20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5ca97-ae9e-4aea-8027-d0d5e6e645d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","timestamp":"2020. február. 24. 17:42","title":"Megsemmisítő kritika látott napvilágot Eszenyi Enikő színházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis világelső lehet a magyar szisztéma.","shortLead":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis...","id":"20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ef450-e599-4f18-bc03-c8620ea40f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","timestamp":"2020. február. 25. 11:15","title":"Hétfőn indul az azonnali átutalás, de egy fontos dolog kimaradt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3474c55c-5182-4474-a36c-85546e839ce5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus harminc évig irányította az országot.","shortLead":"A politikus harminc évig irányította az országot.","id":"20200225_hoszni_mubarak_meghalt_egyiptom_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3474c55c-5182-4474-a36c-85546e839ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bf74c5-f559-47b3-810a-8a2bed007d20","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_hoszni_mubarak_meghalt_egyiptom_elnok","timestamp":"2020. február. 25. 12:21","title":"Meghalt Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c1272-7de6-4d64-ab8e-0f767ed1c9b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő uniós költségvetés forrásaiból valósítanák meg a fővárosi kötöttpályás közlekedés átalakítását.","shortLead":"A következő uniós költségvetés forrásaiból valósítanák meg a fővárosi kötöttpályás közlekedés átalakítását.","id":"20200224_Furjes_Indul_a_HEVkozlekedes_teljes_megujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c1272-7de6-4d64-ab8e-0f767ed1c9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec303a7f-8c19-4806-9ad2-4f653fbe88b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Furjes_Indul_a_HEVkozlekedes_teljes_megujitasa","timestamp":"2020. február. 24. 12:06","title":"Kiírták a pályázatot az 5-ös metró tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","shortLead":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","id":"20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60088555-9516-43da-ad67-a8df5eb95258","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 13:27","title":"Ausztria után Horvátországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban azzal a fekete humorral, ami épp a reményvesztett és elkeseredett embereken élcelődik. ","shortLead":"Nemcsak pszichoterápiával és hangulatjavító szerekkel lehetne kezelni a depressziót, hanem viccekkel is. Elsősorban...","id":"202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9191f4-3d7b-4dcb-baf0-aad8ffe03f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc42c5-4f67-4a43-8587-8711aaef17b0","keywords":null,"link":"/360/202008_gyogyito_depressziv_memek_komolytalanul_veszik_magukat","timestamp":"2020. február. 25. 14:00","title":"Miért jó depresszív mémeket megosztania annak, aki szomorú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zokogtak a magyar diákok, akik karanténba kerültek, Észak-Itáliában Milánót fenyegeti leginkább a koronavírus, szándékosan hajtott a tömegbe a német férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zokogtak a magyar diákok, akik karanténba kerültek, Észak-Itáliában Milánót fenyegeti leginkább a koronavírus...","id":"20200225_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9805bb9-7323-427c-b88a-4291919498ee","keywords":null,"link":"/360/20200225_Radar360","timestamp":"2020. február. 25. 08:00","title":"Radar360: Nem igazi bért kapó tanárok, magához térő Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem a motiváció hiányzik a focistákból, hanem a belső mentális erő – magyarázta a válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Nem a motiváció hiányzik a focistákból, hanem a belső mentális erő – magyarázta a válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20200224_Rossi_A_magyar_focistak_energiakeszlete_kimerul_a_nagy_meccsek_elotti_felkeszulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d95e1ac-c036-4835-9031-7fc3c90a257e","keywords":null,"link":"/sport/20200224_Rossi_A_magyar_focistak_energiakeszlete_kimerul_a_nagy_meccsek_elotti_felkeszulesben","timestamp":"2020. február. 24. 11:29","title":"Rossi: A magyar focisták energiakészlete kimerül a nagy meccsek előtti felkészülésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]