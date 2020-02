Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok miatt.","shortLead":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok...","id":"20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f6301c-c0c9-4db4-84ee-633bc89444f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","timestamp":"2020. február. 24. 19:04","title":"Tüntetést szerveznek a fóti gyermekotthonban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát.","shortLead":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai...","id":"20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda9214-534e-4a50-8a8e-db89bfc259e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","timestamp":"2020. február. 26. 08:21","title":"1,6 milliárdot adott a kormány egy mini kosárlabdatorna budapesti rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb, hogy ne első felindulásból foglaljunk állást – figyelmeztet a hvg360 erdélyi szerzője, Demény Péter.","shortLead":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb...","id":"20200225_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed20be32-7a23-4a5e-8915-dfdff7d2691d","keywords":null,"link":"/360/20200225_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2020. február. 25. 07:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Gumiszőnyeg-vélemény – a gyergyóditrói ügy személyes lenyomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok karanténban vannak, indul a myhvg. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok...","id":"20200224_Radar360este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f39d7d3-ac3b-4673-b9e5-670222c34f45","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360este","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"Radar360: Szintet lépett a hazai koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","shortLead":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","id":"20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee77845f-8771-42b8-917c-4bc4abdc1a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","timestamp":"2020. február. 26. 13:21","title":"680 lóerős villany-SUV jött a franciáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos, hogy minden eshetőségre fel kell készülni.","shortLead":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos...","id":"20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7299a4-af0e-42ba-8c8b-385ac6e59103","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","timestamp":"2020. február. 24. 16:48","title":"Koronavírus-járvány: válságstábot hívtak össze Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

\r

","shortLead":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

\r

","id":"20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4cbe25-9fc3-460c-afb6-603fafa3eb5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 26. 05:41","title":"Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]