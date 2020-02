Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott, amelyiken egy koronavírusos beteg is volt.","shortLead":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f22a09-d779-4461-a9c6-8ff58e170189","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","timestamp":"2020. február. 26. 10:06","title":"Nem engedi felszállni a Wizz Air a gépét, amelyen egy koronavírusos beteg utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","shortLead":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","id":"20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd190a1-b657-4c66-a938-50b42f70ca75","keywords":null,"link":"/sport/20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","timestamp":"2020. február. 25. 18:18","title":"Túl sokat szexelnek egy bukaresti klub focistái, ezért nem megy nekik a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztriában és Franciaországban is meghalt egy-egy ember, akikkel feltehetően a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség végzett. Olaszországban négy gyerek is megfertőzödött.","shortLead":"Ausztriában és Franciaországban is meghalt egy-egy ember, akikkel feltehetően a koronavírus-fertőzés miatt kialakult...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_elso_francia_halott_fertozott_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3a6879-eaa4-47b5-8008-049a2e2b63b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_koronavirus_jarvany_elso_francia_halott_fertozott_gyerekek","timestamp":"2020. február. 26. 10:41","title":"Koronavírus: egy francia meghalt, Olaszországban gyerekek betegedtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","shortLead":"A tavasz kezdetével az érintett autópálya-szakaszokon újból a korábbi sebességkorlátozás lép érvénybe.","id":"20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f863b34-3a5d-48ff-999b-c8a59a030bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e06e6b0-9bbc-4d74-93d6-562a04eac9f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_vasarnaptol_vege_a_140_kmhs_szaguldasnak_az_osztrakoknal","timestamp":"2020. február. 25. 06:41","title":"Vasárnaptól vége a 140 km/h-s száguldásnak az osztrákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott Benkő Nóra pedig a Városmajori Szabadtéri Színházat. Kérdés, ezzel megoldott-e egy 8,5 milliárdos kérdést. ","shortLead":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott...","id":"20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4f792-ed59-48ee-84e1-a9019a65c65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","timestamp":"2020. február. 26. 15:28","title":"Olyan ötlettel válaszolt Karácsony a kormány zsarolására, amivel Bán Teodóra is vezető lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","shortLead":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","id":"20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8526161c-b6bc-4ea6-95c9-078d5dd8b1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","timestamp":"2020. február. 25. 17:56","title":"Furgonokban csempészték a lopott quadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86158fc-3da4-4b42-b96a-a2a1cbc3fdd8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Több százezerre becsülik az Egyesült Királyságban élő magyarok számát, a helyi boltokban mégsem elérhetőek a magyar élelmiszerek. Így érthető, hogy több magyar cég is magyar termékekre specializálódik. Dömsödi F. Orsolya volt az első, aki ezzel próbálkozott, ma Wimbledonban működik üzlete. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket a sorsa Londonhoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Több százezerre becsülik az Egyesült Királyságban élő magyarok számát, a helyi boltokban mégsem elérhetőek a magyar...","id":"20200225_brexit_portrek_magyarok_boltja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86158fc-3da4-4b42-b96a-a2a1cbc3fdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443024c9-b466-4b30-84f1-09415f4373cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_brexit_portrek_magyarok_boltja","timestamp":"2020. február. 25. 17:00","title":"Csak hegyes erős és Túró Rudi legyen – ilyen egy magyar bolt Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]