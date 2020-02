Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"Hammer Ferenc","category":"360","description":"Egy különleges vizsgálatban szociológus szerzőnk arra kereste a választ, mihez kezdenek a 18-20 évesek, ha 72 órára leteszik az okostelefont, és visszatérnek a múlt századi kommunikációs térbe. Sokatmondó, hogy az egyetemisták kétharmadát nem érdekelte a kísérlet.","shortLead":"Egy különleges vizsgálatban szociológus szerzőnk arra kereste a választ, mihez kezdenek a 18-20 évesek, ha 72 órára...","id":"202008__internet__harom_nap_megprobaltatas__247_bedrotozottsag__pannonia_expressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a1b48-7d54-4e59-ab8c-3791f33129cc","keywords":null,"link":"/360/202008__internet__harom_nap_megprobaltatas__247_bedrotozottsag__pannonia_expressz","timestamp":"2020. február. 24. 15:00","title":"Emberkísérlet a digitális detoxban: három nap internet és mobil nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467f67d8-bd2b-4102-b01e-3b9bc0d7414a","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","timestamp":"2020. február. 23. 17:04","title":"Megszületett Quentin Tarantino első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","shortLead":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","id":"20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6391a5e-011a-400d-b477-e3b99a2511b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","timestamp":"2020. február. 25. 06:15","title":"A szeméthegyek is megosztják az EU gazdag és szegény országait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki sem sérült meg.","id":"20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acb5ee9-d7d8-474d-8bcd-68de690a3273","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","timestamp":"2020. február. 25. 09:06","title":"Kigyulladt egy busz az M3-ason, lezárták a bevezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","shortLead":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","id":"20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752da3ea-14ff-4213-8605-b7931b3af773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","timestamp":"2020. február. 24. 10:13","title":"Varga Mihály: Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre tünetmentesek a diákok, a tanáraik és a sofőrök, akik Olaszországból tértek vissza Magyarországra, és a járvány miatt karanténba kerültek.","shortLead":"Egyelőre tünetmentesek a diákok, a tanáraik és a sofőrök, akik Olaszországból tértek vissza Magyarországra, és...","id":"20200224_Koronavirus_Mar_vizsgaljak_az_Olaszorszagbol_hazatert_magyar_diakokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0761d-36fd-4f9c-ae7a-ef63109e522e","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_Mar_vizsgaljak_az_Olaszorszagbol_hazatert_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 24. 08:06","title":"Koronavírus: már vizsgálják az Olaszországból hazatért magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével nőtt az átadott új lakások száma 2019-ben, a kiadott építési engedélyeké viszont csökkenni kezdett.","shortLead":"Ötödével nőtt az átadott új lakások száma 2019-ben, a kiadott építési engedélyeké viszont csökkenni kezdett.","id":"20200225_lakasepites_epitoipar_ksh_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db781ac-1a81-46a7-a92f-1d0d4246ea18","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lakasepites_epitoipar_ksh_2019","timestamp":"2020. február. 25. 10:08","title":"Óriásit nőtt 2019-ben a lakásépítések száma, de itt lehet a nagy növekedés vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6486a5-ec0d-42f1-a3e4-974f5def46af","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"elet","description":"Horkolni állítólag általában is káros, de mindenképpen életveszélyes, mert – legyünk őszinték – a párod bármikor végezhet veled. Ha tehát jót akarsz, elmégy alváslaborba. Aztán megtudod, hogy valójában nem is csak a horkolás lehet itt a baj – és horkolsz tovább.","shortLead":"Horkolni állítólag általában is káros, de mindenképpen életveszélyes, mert – legyünk őszinték – a párod bármikor...","id":"20200223_alvasvizsgalat_horkolas_alvaslabor_alvasi_apnoe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf6486a5-ec0d-42f1-a3e4-974f5def46af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e806ce0-51be-4dd8-936d-f32be6c56604","keywords":null,"link":"/elet/20200223_alvasvizsgalat_horkolas_alvaslabor_alvasi_apnoe","timestamp":"2020. február. 23. 20:00","title":"Ember, hogy lehet így aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]