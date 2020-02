Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","shortLead":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","id":"20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69931fa7-a7a3-4535-b78d-27d377a10e31","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:39","title":"Még bizonytalan, mennyire halálos a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A határon lett rosszul egy férfi, aki Azerbajdzsánon keresztül igyekezett haza Iránból. Pozitív eredménye lett a vírustesztjének.","shortLead":"A határon lett rosszul egy férfi, aki Azerbajdzsánon keresztül igyekezett haza Iránból. Pozitív eredménye lett...","id":"20200226_Mar_Gruziaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6be56-c707-49dc-853b-767fce4e6f39","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_Gruziaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 20:55","title":"Már Grúziában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56894fbc-01bd-4bac-8687-db1095ef214d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A héten megérkezett az egymilliomodik faj a Norvégiában található globális \"ítéletnapi vetőmagraktárba\".","shortLead":"A héten megérkezett az egymilliomodik faj a Norvégiában található globális \"ítéletnapi vetőmagraktárba\".","id":"20200227_iteletnapi_vetomagmagraktar_egymillio_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56894fbc-01bd-4bac-8687-db1095ef214d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457f2d14-7358-48c6-814b-360fcb2b5807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_iteletnapi_vetomagmagraktar_egymillio_faj","timestamp":"2020. február. 27. 14:03","title":"Kinyitották az ítéletnapi tárolót, ahol -18 Celsius-fokon 1000 éven át őrzik a magmintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","shortLead":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94dc2e8-834a-4722-9c38-b58511b8fcc5","keywords":null,"link":"/sport/20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","timestamp":"2020. február. 26. 10:10","title":"Koronavírus: biztosan nem Szöulban lesz a rövidpályás gyorskorcsolya-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","shortLead":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","id":"20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834590-6049-4b57-be56-bc62e3cea3c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","timestamp":"2020. február. 26. 07:46","title":"Hiába közeledik az aranykor vége, százával alapítják az építőipari cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi döntésekkel, azonosító szám nélküli pályázatokra adott támogatásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Egyedi döntésekkel, azonosító szám nélküli pályázatokra adott támogatásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200226_palyazatok_turisztikai_fejlesztes_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fa6ea-34d4-4174-89a7-ac1ee1c79b04","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_palyazatok_turisztikai_fejlesztes_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. február. 26. 09:49","title":"Alig észrevehető pályázatokkal szórtak ki százmillókat turisztikai fejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","shortLead":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","id":"20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64de20f-8875-4244-94cc-9969ceed2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","timestamp":"2020. február. 27. 16:14","title":"Megszületett a koronavírus elleni vakcina tesztverziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfőt Horváth Aladár roma jogvédő jelentette fel becsületsértés és hivatali visszaélés miatt.","shortLead":"A kormányfőt Horváth Aladár roma jogvédő jelentette fel becsületsértés és hivatali visszaélés miatt.","id":"20200225_gyongyospata_orban_viktor_uszitas_horvath_aladar_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0c2256-9b59-4625-8c11-1560aca1c1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_gyongyospata_orban_viktor_uszitas_horvath_aladar_feljelentes","timestamp":"2020. február. 25. 20:10","title":"Gyöngyöspata: elutasították az Orbán elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]