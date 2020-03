Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év fölötti volt.","shortLead":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év...","id":"20200306_Olasz_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1f0b2-8d84-4a74-9fa4-aefab138ef11","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Olasz_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 09:55","title":"Kikre a legveszélyesebb a koronavírus? Az olasz áldozatok adatai megmutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat és a rendőrség intézkedése szombat délután két órakor is tartott.","shortLead":"A mentőszolgálat és a rendőrség intézkedése szombat délután két órakor is tartott.","id":"20200307_koronavirus_karanten_irani_allampolgarok_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d37fd-a678-4fac-a396-e3344b35aa8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_karanten_irani_allampolgarok_budapest","timestamp":"2020. március. 07. 14:25","title":"Két iráni nem hajlandó karanténba vonulni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Feltartóztathatatlanul drágulnak a közlekedési nagyberuházások, melyek hasznát egy finoman szólva is szűk kör fölözi le. A vasúti építkezéseknél két és félszeres a drágulás öt év alatt. ","shortLead":"Feltartóztathatatlanul drágulnak a közlekedési nagyberuházások, melyek hasznát egy finoman szólva is szűk kör fölözi...","id":"202010__vasutvonalak__autopalyak__mindent_visznek__palyara_alltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38a36df-1fda-42a5-9f85-bd7536645d33","keywords":null,"link":"/360/202010__vasutvonalak__autopalyak__mindent_visznek__palyara_alltak","timestamp":"2020. március. 06. 07:00","title":"11 milliárd egy kilométer autópályáért? Ez csak a jéghegy csúcsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 250 koronavírussal fertőzött embert regisztráltak az USA-ban, s a betegek közül eddig tizennégyen haltak meg. A szakértők szerint a fertőzöttek száma jóval magasabb lehet, a legrosszabb helyzet az északnyugaton lévő Washington államban van, ahol tíz emberéletet követelt a kór. A járvány terjedését segítheti, hogy sok amerikai nem tudja kifizetni a magas kezelési költségeket, s ezért inkább el sem megy orvoshoz. A nyerészkedők közben pofátlan magasságba emelik a védőeszközök árát. ","shortLead":"Már több mint 250 koronavírussal fertőzött embert regisztráltak az USA-ban, s a betegek közül eddig tizennégyen haltak...","id":"20200307_Trump_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f88421-ffa4-4204-a74f-beb5a51ea531","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Trump_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 07. 07:00","title":"Trump már megtalálta a bűnbakot az amerikai vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f64986-31dc-46e2-9c45-ab1fd266943c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásoknak sikerült meggyőzniük a két embert, hogy menjenek be a kórházba.\r

