[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoli jött, hódított, majd vitte az özvegy szívét.","shortLead":"Zoli jött, hódított, majd vitte az özvegy szívét.","id":"20200306_vajna_timea_zoli_szerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f5aae-d993-4ace-9238-1a835439fba0","keywords":null,"link":"/elet/20200306_vajna_timea_zoli_szerelem","timestamp":"2020. március. 06. 10:04","title":"Vajna Tímea napról napra szerelmesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek kellett hatósági rendelet alapján otthon maradnia. A kormány tájékoztató kampányt indít a koronavírusról. A járvány legújabb magyarországi fejleményeiről péntek délután tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs. ","shortLead":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek...","id":"20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf278d-b2a7-46d4-b047-15efe451fdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 15:21","title":"Újabb részletek derültek ki magyar koronavírus-fertőzöttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá, hogy megcsalja feleségét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá...","id":"20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5505ac-97fb-42bb-8691-6a54c321bb00","keywords":null,"link":"/elet/20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","timestamp":"2020. március. 06. 13:55","title":"Bill Clinton elmondta, miért lépett félre Monica Lewinskyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","shortLead":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","id":"20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0433ea-1b9a-4a28-b6d0-0e8564c0d525","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","timestamp":"2020. március. 06. 14:34","title":"Világháborús bombák kerülhettek elő a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"„Pünkösdhétfőn egy levegővételen belül a következő három mondatot hallottam: (aggódva, tárgyszerűen) Súlyos probléma ez a cigányság, szaporodnak nagyon; (eltűnődve, mintegy a megoldást keresve) Bár azt mondják, hamarabb meg is halnak; (hirtelen az órájára néz) Jesszusom, mennünk kell, lekéssük a déli misét” – idézte 2011-ben Esterházy Péter (egy ismerősét).","shortLead":"„Pünkösdhétfőn egy levegővételen belül a következő három mondatot hallottam: (aggódva, tárgyszerűen) Súlyos probléma...","id":"20200306_TGM_Igen_es_nem_ok_es_mi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf3bfe3-d12b-49d6-a583-040dc8e055eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_TGM_Igen_es_nem_ok_es_mi","timestamp":"2020. március. 06. 13:35","title":"TGM: Igen és nem, ők és mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bénáztak egy sort a fideszes győri polgármester kedvéért hozott törvénynél.","shortLead":"Bénáztak egy sort a fideszes győri polgármester kedvéért hozott törvénynél.","id":"20200305_dezsi_csaba_gyor_orvos_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b1406-fc8d-4b03-8002-b6601c5766d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_dezsi_csaba_gyor_orvos_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. március. 05. 16:36","title":"Majdnem olyan lex Dézsi született, amely pont Dézsire nem vonatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb zenei rendezvénye már a második zöld díjat zsebelte be 2020-ban.","shortLead":"Magyarország legnagyobb zenei rendezvénye már a második zöld díjat zsebelte be 2020-ban.","id":"20200305_Nemzetkozi_kornyezetvedelmi_dijat_nyert_a_Sziget_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce38e06-83f8-4c66-9dca-1152e348502d","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nemzetkozi_kornyezetvedelmi_dijat_nyert_a_Sziget_fesztival","timestamp":"2020. március. 05. 14:07","title":"Nemzetközi környezetvédelmi díjat nyert a Sziget Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]