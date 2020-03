Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6affa910-eefe-4a88-be71-970f707f4cb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazatérésük után a szövetség rögtön kivizsgáltatta a sportolókat.","shortLead":"Hazatérésük után a szövetség rögtön kivizsgáltatta a sportolókat.","id":"20200306_Nem_fertozodtek_meg_az_Iranban_keszulo_magyar_valogatott_birkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6affa910-eefe-4a88-be71-970f707f4cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3e596d-60ef-4376-a4b3-5f4b2a18394d","keywords":null,"link":"/sport/20200306_Nem_fertozodtek_meg_az_Iranban_keszulo_magyar_valogatott_birkozok","timestamp":"2020. március. 06. 16:14","title":"Nem fertőződtek meg az Iránban készülő magyar válogatott birkózók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták a fertőzést.","shortLead":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták...","id":"20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46532d-9ac8-40d6-a724-b034b563428e","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","timestamp":"2020. március. 06. 19:36","title":"Ausztriában már 56-an fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f64986-31dc-46e2-9c45-ab1fd266943c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásoknak sikerült meggyőzniük a két embert, hogy menjenek be a kórházba.\r

","shortLead":"Az egyenruhásoknak sikerült meggyőzniük a két embert, hogy menjenek be a kórházba.\r

","id":"20200307_koronavirus_karanten_budapest_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f64986-31dc-46e2-9c45-ab1fd266943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042e0ea-f0b8-4590-8d07-bdeac9494165","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_karanten_budapest_rendorseg","timestamp":"2020. március. 07. 17:20","title":"Megszólalt a rendőrség a karantént elutasító irániakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatóját egy friss magyar tudományos szenzáció apropóján. ","shortLead":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE...","id":"202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c3c43-5a74-41e0-97e6-63b22902e9bb","keywords":null,"link":"/360/202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","timestamp":"2020. március. 08. 08:15","title":"Az univerzum 70%-a ebből lehet, de még elképzelni sem tudjuk, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle a fogkrémet.","shortLead":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle...","id":"20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241df0e-50d8-4222-815a-64eb0d8c4170","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","timestamp":"2020. március. 08. 11:35","title":"Már újrahasznosítható tubusban is kapható fogkrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk ő volt a kedvenc – írta a Facebookon a kormányfő.","shortLead":"Nálunk ő volt a kedvenc – írta a Facebookon a kormányfő.","id":"20200307_orban_viktor_csukas_istvan_susu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9208738-7062-4fe4-b7a2-2c85ec999728","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_orban_viktor_csukas_istvan_susu","timestamp":"2020. március. 07. 15:46","title":"Orbán Viktor a Süsü intrójával köszönt el Csukás Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a győri futball-saga.","shortLead":"Folytatódik a győri futball-saga.","id":"20200308_Tavozik_az_ETO_tulajdonosa_de_az_nem_vilagos_hogy_honnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57be386d-40c7-45ee-a690-30c7d5510e58","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Tavozik_az_ETO_tulajdonosa_de_az_nem_vilagos_hogy_honnan","timestamp":"2020. március. 08. 11:10","title":"Távozik az ETO tulajdonosa, de az nem világos, hogy honnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 24-én, életének 84. évében elhunyt költőt, írót családja, barátai és a tisztelői kísérik utolsó útjára.","shortLead":"A február 24-én, életének 84. évében elhunyt költőt, írót családja, barátai és a tisztelői kísérik utolsó útjára.","id":"20200306_Szombaton_vesznek_vegso_bucsut_Csukas_Istvantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ab2a73-eb1f-44d7-b1bf-74d220fb81f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Szombaton_vesznek_vegso_bucsut_Csukas_Istvantol","timestamp":"2020. március. 06. 13:50","title":"Szombaton vesznek végső búcsút Csukás Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]