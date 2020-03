Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lelőtték Kabulban egy afganisztáni tartományi tanács egyik tagját","shortLead":"Lelőtték Kabulban egy afganisztáni tartományi tanács egyik tagját","id":"20200308_Afgan_politikust_gyilkoltak_meg_Kabulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bea216e-cce3-406b-b137-9d26662721a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60d4526-8a43-414a-8974-640518a62b02","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Afgan_politikust_gyilkoltak_meg_Kabulban","timestamp":"2020. március. 08. 11:45","title":"Afgán politikust gyilkoltak meg Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre inkább látszik, mekkora gazdasági károkat okozhat a vírusjárvány; egyetlen nagybeszállító sem ment bele, hogy elengedje a tartozásai ötödét; több fontos ítéletet hozott az EU Bírósága magyar ügyekben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre inkább látszik, mekkora gazdasági károkat okozhat a vírusjárvány; egyetlen nagybeszállító sem ment bele...","id":"20200308_Es_akkor_jarvany_korhaz_tartozas_google_tesco_vodafone_menekultek_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323c0ba7-0dde-41a1-a4b6-2a5db95407fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_Es_akkor_jarvany_korhaz_tartozas_google_tesco_vodafone_menekultek_atutalas","timestamp":"2020. március. 08. 07:00","title":"És akkor köhögni kezdett a világgazdaság is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint az emberek, a négylábúak esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE kutatói.","shortLead":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló...","id":"20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b56e60-e093-4867-a1ae-0f9e843af99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","timestamp":"2020. március. 07. 12:03","title":"Magyar kutatók kísérlete: mi történik a kutyában, amikor hozzászól valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A rákosista alkotmány megszületése napján indult, és a Rajk-perrel egy időben folyt a 70 éve bemutatott első magyar színes film forgatása. Hatalmas statisztériával, műgonddal, politikai felügyelet alatt, Fazekas Mihály remekművét alaposan átszabva.","shortLead":"A rákosista alkotmány megszületése napján indult, és a Rajk-perrel egy időben folyt a 70 éve bemutatott első magyar...","id":"202010__az_elso_magyar_szines_film__ludas_matyi__fokozodo_osztalyharc__ludas_elvtars_es_anep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24eb065-a139-4693-afd1-7fedf6fd4fab","keywords":null,"link":"/360/202010__az_elso_magyar_szines_film__ludas_matyi__fokozodo_osztalyharc__ludas_elvtars_es_anep","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Ludas Mátyás elvtárs - 70 éves az első magyar színes film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy mázlija volt.","shortLead":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy...","id":"20200307_jared_leto_hegymaszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303c4c30-326d-4f46-8c65-6f7c0d500376","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_jared_leto_hegymaszas","timestamp":"2020. március. 07. 15:34","title":"Jared Leto: Ma majdnem meghaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is. Most már világcégekkel dolgoznak együtt. ","shortLead":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is...","id":"202010_ifjusagi_mozgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0bb0c-ba53-43be-8499-a99bcbd9afb2","keywords":null,"link":"/360/202010_ifjusagi_mozgalom","timestamp":"2020. március. 08. 16:30","title":"Tinédzser üzletemberek álltak össze, hogy megszólítsák a korosztályukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új időpont még nem ismert.","shortLead":"Az új időpont még nem ismert.","id":"20200307_muegyetemi_allasborze_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d043457-5aec-4846-81c6-56328a25f93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_muegyetemi_allasborze_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 16:26","title":"Később tartják meg a Műegyetemi Állásbörzét a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","shortLead":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16263abb-7178-4b22-a5be-857ca21aa118","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","timestamp":"2020. március. 07. 10:43","title":"Idős férfi az ötödik magyarországi koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]