[{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy hárommillió forintos kárt okozott.

","shortLead":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy...","id":"20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b363e1b4-42a3-413c-bd75-2c3c0ab1caa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","timestamp":"2020. március. 07. 14:16","title":"Újabb reptéri szarkákat fogtak - most éppen a vásárlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy mázlija volt.","shortLead":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy...","id":"20200307_jared_leto_hegymaszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303c4c30-326d-4f46-8c65-6f7c0d500376","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_jared_leto_hegymaszas","timestamp":"2020. március. 07. 15:34","title":"Jared Leto: Ma majdnem meghaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb történik, ami pedig a fogamzásgátlás tudományának és szélesebb körű elfogadottságának köszönhető.","shortLead":"Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb...","id":"20200309_abortuszok_szama_gyogyszeres_terhessegmegszakitas_mizoprosztol_aid_access_fogamzasgatlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5507f2-3bed-4d99-b326-8830c1211117","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_abortuszok_szama_gyogyszeres_terhessegmegszakitas_mizoprosztol_aid_access_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. március. 09. 00:03","title":"27 ezerért bárki rendelhet abortusztablettát, mégis egyre kevesebb a terhességmegszakítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8200163-2798-4971-ba01-6373bf6aabee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozók megfejtették, hogy ő rejtőzik a maszk mögött. ","shortLead":"A nyomozók megfejtették, hogy ő rejtőzik a maszk mögött. ","id":"20200308_Arato_Andras_azaz_Hide_The_Pain_Harold_volt_az_RTL_Klub_Szornyecskeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8200163-2798-4971-ba01-6373bf6aabee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7489838-95a4-4a40-a40c-483cd3ea3876","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Arato_Andras_azaz_Hide_The_Pain_Harold_volt_az_RTL_Klub_Szornyecskeje","timestamp":"2020. március. 08. 21:43","title":"Arató András, azaz Hide The Pain Harold volt az RTL Klub Szörnyecskéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1b9164-100d-4354-9e68-9820c062a9ee","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Csak idő kérdése volt, mikor tör ki a sokáig az egyik utolsó végvárnak látszó Belgiumban is a koronavírus-járvány. Megtörtént, az uniós intézményekben a fejetlenség az úr, \r

az Európai Parlament, brüsszeli \"karanténjába\" szorult.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, mikor tör ki a sokáig az egyik utolsó végvárnak látszó Belgiumban is a koronavírus-járvány...","id":"20200307_Nem_utazik_az_Europai_Parlament_Belga_koronavirushelyzetkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1b9164-100d-4354-9e68-9820c062a9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bed2f9-312c-4494-9ddd-d25fdb2398b3","keywords":null,"link":"/360/20200307_Nem_utazik_az_Europai_Parlament_Belga_koronavirushelyzetkep","timestamp":"2020. március. 07. 13:30","title":"Az EU központját is elérte a vírus, a horvát főképviselő már karanténban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","id":"20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b84a76-2dbe-47d6-8b20-ec060a0a2c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","timestamp":"2020. március. 07. 09:03","title":"A „nincs nálam apró” többé nem kifogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért 107 millió forintnak megfelelő dollárt adtak.","shortLead":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért...","id":"20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795ce7a4-a1ab-46cf-8435-c212e46b1901","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","timestamp":"2020. március. 07. 19:20","title":"Nem őriz véletlenül a szekrényében egy ilyen masinát? Kőgazdag lehet, ha eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]