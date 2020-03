Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ac32327-e129-4e8f-8924-ae542e235268","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök Brüsszelben a NATO főtitkárával, az Európai Tanács, valamint az Európai Bizottság elnökével tárgyalt, és egyértelművé tette, mit akar. ","shortLead":"A török elnök Brüsszelben a NATO főtitkárával, az Európai Tanács, valamint az Európai Bizottság elnökével tárgyalt, és...","id":"20200309_recep_tayyip_erdogan_jens_stoltenberg_torokorszag_nato_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac32327-e129-4e8f-8924-ae542e235268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d86616-5f18-42c4-81f0-3669bbdb11e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_recep_tayyip_erdogan_jens_stoltenberg_torokorszag_nato_migracio","timestamp":"2020. március. 09. 21:41","title":"Erdogan konkrét támogatást vár a NATO-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem derül. A tompítás nem a véletlen műve, és nem csak nálunk volt ilyen.","shortLead":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem...","id":"20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc13f8f3-4967-47ee-bc48-dc28fa8554be","keywords":null,"link":"/elet/20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","timestamp":"2020. március. 09. 17:29","title":"Magyarországon is cenzúrázták a Disney vállaltan homoszexuális karakterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360...","id":"20200310_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6431-c3e0-4316-8b47-6d6a2fac3077","keywords":null,"link":"/360/20200310_Radar360","timestamp":"2020. március. 10. 08:00","title":"Radar360: Egész Olaszország karantén, de a magyarok hazajöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök több európai kollégájának, köztük Orbán Viktornak is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat...","id":"20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fc7e3-01a2-4379-a71a-0a6d57ce7de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 09. 16:27","title":"Orbán Viktorral videokonferenciázott Netanjahu a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bulgáriában meghatározatlan ideig minden mérkőzést zárt kapuk mögött játszanak. ","shortLead":"Bulgáriában meghatározatlan ideig minden mérkőzést zárt kapuk mögött játszanak. ","id":"20200309_koronavirus_bolgar_magyar_eb_selejtezo_szofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6371c9-cc1d-4f55-b6e5-8536da138fe7","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_bolgar_magyar_eb_selejtezo_szofia","timestamp":"2020. március. 09. 15:20","title":"Úgy tűnik, nem lesznek nézők a bolgár–magyar Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Ásványolaj-szövetség jelentős csökkenésre számít, habár ennek mértéke egyelőre nem ismert.","shortLead":"A Magyar Ásványolaj-szövetség jelentős csökkenésre számít, habár ennek mértéke egyelőre nem ismert.","id":"20200310_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7b5812-3d28-4fa3-9b2f-0c7b84747b31","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_uzemanyag_benzin_gazolaj_tankolas","timestamp":"2020. március. 10. 06:12","title":"Autósok, figyelem: valószínűleg még olcsóbbak lesznek az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőautók állandó tartozéka a védőfelszerelés.","shortLead":"A mentőautók állandó tartozéka a védőfelszerelés.","id":"20200309_Plusz_kocsikat_allitott_szolgalatba_a_mentoszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4388887f-8524-427a-a4f1-3e7a167b7d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Plusz_kocsikat_allitott_szolgalatba_a_mentoszolgalat","timestamp":"2020. március. 09. 07:07","title":"Plusz kocsikat állított szolgálatba a mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea466eba-bb3c-449d-9147-a81241f1c34f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","timestamp":"2020. március. 09. 06:41","title":"720 lóerő és kereken 1000 Nm a legújabb Audi RS6 kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]