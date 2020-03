Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és visszatérő problémáknak tehetjük ki magunkat. A megfelelő bemelegítés ezért fontos része a munkának.","shortLead":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és...","id":"20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244de670-3f70-4740-9e75-29891671b708","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","timestamp":"2020. március. 08. 19:15","title":"Hogyan melegítsünk be futáshoz? Íme 7 gyakorlat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul a karanténból. Szombatról vasárnapra virradóan a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt karantén alá vonták több más olaszországi várossal és Lombardia régióval együtt Padovát és környékét is. Mihályi Barbara magyar képzőművész egy padovai településről jelentkezett be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul...","id":"20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6d18b-a664-428e-8666-f27d407c495b","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","timestamp":"2020. március. 09. 18:00","title":"Se mise, se mozi, se buli – ez van most a padovai karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek Magyarországon. Vesztegzár ugyan nincs nálunk, de a karanténban nőtt a szigor. Folyamatosan bővülő hírfolyamunkban minden újdonságot megtudhat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek...","id":"20200309_koronavirus_pp_marcius_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae32510-7a9c-419d-b2e4-c660190b79f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_pp_marcius_9","timestamp":"2020. március. 09. 09:57","title":"Rendőri jelenlét a Szent László kórházban, kiutasíthatják a fertőzötteket – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csehországban már 26 fertőzött van, és több mint ezer embert tartanak karanténban.","shortLead":"Csehországban már 26 fertőzött van, és több mint ezer embert tartanak karanténban.","id":"20200308_Kamatnelkuli_kolcsont_kapnak_a_cseh_vallalkozasok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5548a-34f3-466a-a15e-45e86e542cdc","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Kamatnelkuli_kolcsont_kapnak_a_cseh_vallalkozasok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 08. 10:02","title":"Kamat nélküli kölcsönt kapnak a cseh vállalkozások a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV-nak végezhet informatikai munkákat a 4iG, több mint egymilliárd forintért.","shortLead":"A NAV-nak végezhet informatikai munkákat a 4iG, több mint egymilliárd forintért.","id":"20200309_Keptelen_vesziteni_a_4iG_ujabb_milliardos_kozbeszerzest_nyert_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e8556b-2782-41ed-b3bd-6867c666b261","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Keptelen_vesziteni_a_4iG_ujabb_milliardos_kozbeszerzest_nyert_meg","timestamp":"2020. március. 09. 09:33","title":"Képtelen veszíteni a 4iG, újabb milliárdos közbeszerzést nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","shortLead":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","id":"20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c677f98-9739-431d-96d9-4bc6bc9adb03","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 13:25","title":"Hétezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyugdíjszabályokban a legtöbbször azoknál is a minimálbért veszik figyelembe, akik az ennél jóval magasabb bérminimumot kaphatják, de vannak kivételek.","shortLead":"A nyugdíjszabályokban a legtöbbször azoknál is a minimálbért veszik figyelembe, akik az ennél jóval magasabb...","id":"20200309_Minimalber_berminimum_nyugdij_Adozona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77836dd-863e-44a9-ad33-cfceb18e3f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Minimalber_berminimum_nyugdij_Adozona","timestamp":"2020. március. 09. 14:20","title":"Minimálbér vagy bérminimum? Több tízezer forint különbség is lehet a nyugdíjszámítási képletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e6f75a-b38b-4445-98ea-00f780274ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, miután összeomlott egy karanténhotel","shortLead":"Többen meghaltak, miután összeomlott egy karanténhotel","id":"20200308_Raomlott_a_szallas_a_karantenba_zartakra_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e6f75a-b38b-4445-98ea-00f780274ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77789379-7a95-44fc-9b1c-593cb7e8cc3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Raomlott_a_szallas_a_karantenba_zartakra_Kinaban","timestamp":"2020. március. 08. 08:44","title":"Ráomlott a szállás a karanténba zártakra Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]