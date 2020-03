Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre többen vannak karanténban idehaza is, zuhanás a tőzsdéken, balhé a Vígszínházban. Ez hvg360...","id":"20200310_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6431-c3e0-4316-8b47-6d6a2fac3077","keywords":null,"link":"/360/20200310_Radar360","timestamp":"2020. március. 10. 08:00","title":"Radar360: Egész Olaszország karantén, de a magyarok hazajöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi oldalt.","shortLead":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi...","id":"20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddb7ff-1f9a-490a-9db4-6e892a829cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","timestamp":"2020. március. 10. 14:03","title":"529 milliárd dolláros (!) büntetést akasztott a Facebook nyakába Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették az orvosok, hogy kigyógyult a HIV-ből.","shortLead":"A nyilvánosság elé lépett a korábban csak londoni betegként emlegetett férfi, akiről 2019 tavaszán jelentették...","id":"20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6aaa-7c3f-498f-8059-9c087035505b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_masodik_hiv_fertozott_beteg_gyogyogyulas_aids_londoni_beteg","timestamp":"2020. március. 10. 22:08","title":"A nyilvánosság elé lépett a férfi, aki a világon másodikként gyógyult meg a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság hozzájárult, hogy növekedjen az olasz deficit a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság hozzájárult, hogy növekedjen az olasz deficit a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200309_Az_EU_szolidaris_az_olaszokkal_szemben__a_nemetek_nem_annyira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d31354e-8b8e-434f-9451-5bd65a157b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_Az_EU_szolidaris_az_olaszokkal_szemben__a_nemetek_nem_annyira","timestamp":"2020. március. 09. 20:25","title":"Az EU szolidáris az olaszokkal szemben – a németek nem annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök az üzleti élet több száz prominense előtt beszélt a gazdaságpolitika főbb irányairól, a fideszes kormány elmúlt tíz évéről, amelyet mind ritka sikerként értékeltek. A koronavírus azonban így is központi téma lett, amelynek negatív hatásait egyelőre nem tudják felmérni.","shortLead":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d8d4e8-c90c-43e1-bde9-675d58789e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","timestamp":"2020. március. 10. 10:30","title":" Orbán Viktor: Igaza lehet annak, aki szembemegy az autópályán a többiekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","id":"20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddfa5b5-e8c9-4643-9439-30e8a46dc20e","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","timestamp":"2020. március. 10. 05:45","title":"Még drágább lesz a hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","shortLead":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","id":"20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d5b6f-3f28-4654-b169-afd6d3758ac2","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","timestamp":"2020. március. 10. 21:46","title":"Koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják Kylian Mbappét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Akkor lett rosszul a brit egészségügyi államtitkár, amikor aláírta a rendeletet a koronavírus bejelentés-kötelessé tételéről.","shortLead":"Akkor lett rosszul a brit egészségügyi államtitkár, amikor aláírta a rendeletet a koronavírus bejelentés-kötelessé...","id":"20200311_Koronavirusos_lett_a_brit_egeszsegugyi_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd712a8-d5e3-4ec8-9892-1b45967b8169","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Koronavirusos_lett_a_brit_egeszsegugyi_allamtitkar","timestamp":"2020. március. 11. 05:33","title":"Koronavírusos lett a brit egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]