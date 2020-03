Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e69f5a-756a-4b6b-9ce7-d6db9a23de9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Évente több tízezer embert vonz az esemény.","shortLead":"Évente több tízezer embert vonz az esemény.","id":"20200311_Elhalasztjak_az_I_bike_Budapest_felvonulast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86e69f5a-756a-4b6b-9ce7-d6db9a23de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aea49-3a1c-4c83-aa90-a092b03c6887","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhalasztjak_az_I_bike_Budapest_felvonulast","timestamp":"2020. március. 11. 14:59","title":"Elhalasztják az I bike Budapest biciklis felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba5bfc0-464b-4f60-93dc-86b9c23d4729","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén nem tartják meg a holokauszt áldozataira emlékező sétát Budapesten.","shortLead":"Idén nem tartják meg a holokauszt áldozataira emlékező sétát Budapesten.","id":"20200310_Elmarad_a_budapesti_Elet_menete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba5bfc0-464b-4f60-93dc-86b9c23d4729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0826dcc5-92b7-425c-98b2-2f30e2da4c10","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Elmarad_a_budapesti_Elet_menete","timestamp":"2020. március. 10. 17:15","title":"Elmarad a budapesti Élet menete a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","shortLead":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","id":"20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0581e5c8-38d5-4d7a-872d-3daedab55643","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","timestamp":"2020. március. 10. 11:47","title":"Halomban állnak a delfintetemek Namíbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","shortLead":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","id":"20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1b1c5-c119-477d-b051-b4d2f28d12dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","timestamp":"2020. március. 11. 17:16","title":"Van egy bolygó tőlünk 390 fényévre, ahol vaseső hullik az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz nehéz kitalálni: semmit.","shortLead":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz...","id":"20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0d4e6-6cdd-4e24-b07e-d5dda47c88f2","keywords":null,"link":"/elet/20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"Ennyit tesz egy alapos kézmosás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Példátlan mértékű visszaeséssel számol a Wizz Air menedzsmentje a járvány miatt.","shortLead":"Példátlan mértékű visszaeséssel számol a Wizz Air menedzsmentje a járvány miatt.","id":"20200311_Magyar_Hang_nagy_leepitesek_es_megszoritasok_jonnek_a_Wizz_Airnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33506c-2287-48d5-ad82-16a0a94352e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Magyar_Hang_nagy_leepitesek_es_megszoritasok_jonnek_a_Wizz_Airnel","timestamp":"2020. március. 11. 07:39","title":"Magyar Hang: nagy leépítések és megszorítások jönnek a Wizz Airnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cebdfd3-11cc-49c4-8f0c-d47e30899510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd fontra van szükség ahhoz, hogy Nagy-Britannia kezelje a járvány gazdasági következményeit, a Bank of England rekordalacsony kamatokkal próbál segíteni.","shortLead":"Több milliárd fontra van szükség ahhoz, hogy Nagy-Britannia kezelje a járvány gazdasági következményeit, a Bank of...","id":"20200311_Veszkamatvagassal_mentenek_meg_a_brit_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cebdfd3-11cc-49c4-8f0c-d47e30899510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ea338-cc21-43c1-b721-628e99579645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Veszkamatvagassal_mentenek_meg_a_brit_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 11. 08:28","title":"Vészkamatvágással mentenék meg a brit gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]