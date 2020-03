Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő AnTuTu alkalmazást. A benchmark app fejlesztői szerint ezzel csak az a gond, hogy mögöttünk nem is a Google által üldözött cég áll.","shortLead":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő...","id":"20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82d7d8-9282-481a-93d8-a823fdee3a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","timestamp":"2020. március. 09. 13:03","title":"Úgy összeakaszkodott a Google egy vállalattal, hogy az AnTuTu is bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Bankszövetség szerint most nem a munka, hanem a járvány megelőzése a fontosabb.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség szerint most nem a munka, hanem a járvány megelőzése a fontosabb.","id":"20200309_javaslatcsomag_bankszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659b06c4-ba0c-42fd-b0fb-9b86f4466dab","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_javaslatcsomag_bankszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 09. 17:52","title":"Többpontos javaslatcsomagot adott ki a Bankszövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","shortLead":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","id":"20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5df54c6-7f70-468d-ad19-bb048662a755","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 10. 06:00","title":"Közölte a Republikon, hogyan képzeli a miniszterelnök-jelölt kiválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök több európai kollégájának, köztük Orbán Viktornak is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat...","id":"20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fc7e3-01a2-4379-a71a-0a6d57ce7de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 09. 16:27","title":"Orbán Viktorral videokonferenciázott Netanjahu a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába szólnak az elmúlt hetek szinte kizárólag a koronavírusról, a felszín alatt igen erősen begyűrűzött egy másik válság: kitört egy olyan olajháború, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Sőt, egyes szakértők már az olajtermelő országok kollektív öngyilkosságáról beszélnek. Az autósok egyelőre örülhetnek, hiszen az üzemanyagárak bezuhanhatnak.","shortLead":"Hiába szólnak az elmúlt hetek szinte kizárólag a koronavírusról, a felszín alatt igen erősen begyűrűzött egy másik...","id":"20200310_olajar_benzinar_mol_szaudarabia_oroszorszag_opec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a60036-feb7-4329-824b-1b66c814d229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_olajar_benzinar_mol_szaudarabia_oroszorszag_opec","timestamp":"2020. március. 10. 06:30","title":"Kitört az olajháború: akár jövő héten jöhet a 300 forintos benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]