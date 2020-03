Szijjártó Péter csütörtök hajnalban jelentette be a Facebookon, hogy a Diamond Princess óceánjárón koronavírussal diagnosztizált egyik magyar elhagyhatta a karantént, vagyis gyógyultnak minősíthették. Ő volt az első magyar fertőzött.

A külügyminiszter azt is elmondta a videón, hogy a korábban Németországban karanténba került magyar jogászhallgatót is kiengedik, és a Japánban elkülönített mindhárom magyar is szerdán, illetve csütörtökön szabadulhat.

Újabb esetekről is beszámolt Szijjártó, Vietnamban egy magyar állampolgárt helyeztek karanténba, mert egy fertőzöttel utazott együtt. Az Oaklandben kikötött óceánjárón is van két magyar, a Maldív-szigeteken pedig további négyről tud a külügyminisztérium.