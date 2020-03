Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","shortLead":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","id":"20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca80ca-87a7-45d0-a159-b0b2cc8dabf0","keywords":null,"link":"/sport/20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","timestamp":"2020. március. 13. 23:35","title":"FIFA: Elmarad minden nemzetközi focimeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","shortLead":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","id":"20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d29e5e-ca7f-4889-9cb5-9e9ac28fe434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","timestamp":"2020. március. 13. 18:23","title":"Lefújja WWDC fejlesztői konferenciáját az Apple, online találnak ki valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f2605-0cf6-40bb-ad6c-e3ed27ef9994","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt fújták le a versenyt.","shortLead":"A koronavírus miatt fújták le a versenyt.","id":"20200313_f1_futam_szezonnyito_ausztral_nagydij_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f2605-0cf6-40bb-ad6c-e3ed27ef9994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20d0bc-6084-4aa0-a9db-db00da2652d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_f1_futam_szezonnyito_ausztral_nagydij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 05:02","title":"Nem lesz szezonnyitó futam az F1-ben, törölték az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ab3e4f-ffab-42e4-934d-52a6290218f4","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Közös lányuk még csak az apukáját, Pintér Bélát látta színpadon. Ezt is elárulta a HVG-nek adott interjújában Enyedi Éva színésznő, aki dramaturgként is a társulatvezető-rendező állandó alkotótársa a politika és a közélet visszásságairól szóló darabjaiban. ","shortLead":"Közös lányuk még csak az apukáját, Pintér Bélát látta színpadon. Ezt is elárulta a HVG-nek adott interjújában Enyedi...","id":"202011__enyedi_eva_szinesz_dramaturg__kotodesrol_jatszohelyekrol__enyhito_korulmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ab3e4f-ffab-42e4-934d-52a6290218f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3371639-678b-4a72-a62b-2567a6c7e1fd","keywords":null,"link":"/360/202011__enyedi_eva_szinesz_dramaturg__kotodesrol_jatszohelyekrol__enyhito_korulmeny","timestamp":"2020. március. 13. 15:00","title":"Enyedi Éva: \"Politikáról szívesebben olvasom Shakespeare-t, mint a napi sajtót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik legnagyobb légitársasága felfüggeszti járatai üzemeltetését. ","shortLead":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik...","id":"20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12b599-ef8e-4344-a3e6-db66d1eba5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 13. 19:48","title":"Handelsblatt: Felfüggesztheti működését a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után beszélgettünk vele. Az Egyesült Királyság budapesti nagykövete vallja, hogy van élet az után is, hogy kiléptek az EU-ból, és azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer lesz magyar tagja a brit kormánynak. Interjú.","shortLead":"Pont fél év múlva fog távozni Budapestről Iain Lindsay, a koronavírus-pánik kitörése előtt, de már a Brexit után...","id":"20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c55bce-d72d-4ecd-88b8-606354049db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863861d9-0773-4f17-8021-0045cf72f576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Iain_Lindsay_interju_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 11:00","title":"Iain Lindsay: A Brexit-népszavazással kezdtem, és most a koronavírussal fejezem be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedések minimum 15 napig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések minimum 15 napig lesznek érvényben.","id":"20200314_Spanyolorszagot_is_lezarjak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f02d009-adb6-4211-bcb3-4fa01b00e76e","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Spanyolorszagot_is_lezarjak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 21:38","title":"Spanyolországot is lezárják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]