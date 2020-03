Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.","shortLead":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint...","id":"20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d2f3f4-626a-4b2e-873c-0d591decc261","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","timestamp":"2020. március. 14. 11:49","title":"Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","shortLead":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","id":"20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949af7b-f151-49d4-a2f9-0a42fbe778b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 09:51","title":"Az evangélikus egyház betiltotta az istentiszteleteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e","c_author":"Kenyeres András","category":"360","description":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka. Mit kell tennünk, hogy jól működjön ez a módszer? Kenyeres András coach, a vízilabda-válogatott mentális trénere saját tapasztalatairól ír.\r

","shortLead":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka...","id":"20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5098be0-922d-49ee-b061-f6282b90336d","keywords":null,"link":"/360/20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","timestamp":"2020. március. 15. 09:00","title":"A koronavírus miatti home office nem az, amire gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszerű kiadni az egész éves szabadságot? El lehet kerülni a fizetés nélküli szabadságot? Munkajogászokkal beszélgettünk a dolgozók és a munkáltatók lehetőségeiről.","shortLead":"Jogszerű kiadni az egész éves szabadságot? El lehet kerülni a fizetés nélküli szabadságot? Munkajogászokkal...","id":"20200314_Mit_tehetunk_ha_nem_akarunk_bemenni_a_munkahelyunkre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d5f8d-5838-4496-9b2e-f484901d5d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Mit_tehetunk_ha_nem_akarunk_bemenni_a_munkahelyunkre","timestamp":"2020. március. 14. 10:00","title":"Munka koronavírus idején: mit tehetünk, ha nem lehet otthonról dolgozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","shortLead":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","id":"20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b007be4-c9f4-47af-8897-ccd505de05e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","timestamp":"2020. március. 14. 06:41","title":"Oxigénmaszk is van ebben az 5 millió forint alatti bálna Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","shortLead":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","id":"20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd3a1b-f6e7-4cd8-858c-d0464d44fb92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","timestamp":"2020. március. 13. 17:03","title":"Drasztikus mértékben csökkent a légszennyezettség Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézkedést a koronavírus miatt hozták meg, de azokra nem vonatkozik, akik már ki vannak kapcsolva. ","shortLead":"Az intézkedést a koronavírus miatt hozták meg, de azokra nem vonatkozik, akik már ki vannak kapcsolva. ","id":"20200313_Felfuggeszti_a_kikapcsolasokat_az_NKM_Nemzeti_Kozmuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbdd0d-c79a-448b-855b-a80bb6112328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Felfuggeszti_a_kikapcsolasokat_az_NKM_Nemzeti_Kozmuvek","timestamp":"2020. március. 13. 18:51","title":"Felfüggeszti a kikapcsolásokat az NKM Nemzeti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]