[{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","shortLead":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","id":"20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d29e5e-ca7f-4889-9cb5-9e9ac28fe434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","timestamp":"2020. március. 13. 18:23","title":"Lefújja WWDC fejlesztői konferenciáját az Apple, online találnak ki valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1323054-5683-479b-a2ee-07bc0c0d1ca8","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az SZKP utolsó főtitkára mindent meg akart reformálni, hogy megmentse a nyolcvanas években a csőd szélére sodródott Szovjetuniót. De a gyorsítás, a nyíltság és az átépítés sem sikerült Mihail Gorbacsovnak, aki aztán 1991 végén távozott is a hatalomból. ","shortLead":"Az SZKP utolsó főtitkára mindent meg akart reformálni, hogy megmentse a nyolcvanas években a csőd szélére sodródott...","id":"202011_lehetetlen_kuldetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1323054-5683-479b-a2ee-07bc0c0d1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb2dab-f4da-4a9f-a242-50a6216ad0b0","keywords":null,"link":"/360/202011_lehetetlen_kuldetes","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Gorbacsov lemondott a kommunizmusról is, de a Szovjetunió menthetetlen volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeda133-413a-4089-af35-795a58fca4ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megfigyelték, hogy a jól megszervezett népként működő hangyák igen finnyásak, amikor új szállást keresnek maguknak. Dönteni persze nehéz, különösen, ha megközelítőleg azonos dolgok közül kell a jobbikat kiválasztani. ","shortLead":"Megfigyelték, hogy a jól megszervezett népként működő hangyák igen finnyásak, amikor új szállást keresnek maguknak...","id":"202011_lakhelykereso_hangyak_a_kolonia_gyorsabban_dont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aeda133-413a-4089-af35-795a58fca4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a0cb8c-1e59-4397-a722-c6fa3d937798","keywords":null,"link":"/360/202011_lakhelykereso_hangyak_a_kolonia_gyorsabban_dont","timestamp":"2020. március. 13. 16:00","title":"A hangyáknál derült ki: gyorsabban dönt a kolónia, mint a csak „a fejét vakargató” egyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0133292b-9a67-41c1-944f-bb3bf934e617","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a jövő héten meghaladhatja a 10 ezret a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a jövő héten meghaladhatja a 10 ezret a fertőzöttek száma az országban.","id":"20200313_Bevezetik_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0133292b-9a67-41c1-944f-bb3bf934e617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e25f8c-44b1-4be1-85b6-c08dda32f6ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Bevezetik_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 17:32","title":"Bevezetik a szükségállapotot Spanyolországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézkedést a koronavírus miatt hozták meg, de azokra nem vonatkozik, akik már ki vannak kapcsolva. ","shortLead":"Az intézkedést a koronavírus miatt hozták meg, de azokra nem vonatkozik, akik már ki vannak kapcsolva. ","id":"20200313_Felfuggeszti_a_kikapcsolasokat_az_NKM_Nemzeti_Kozmuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbdd0d-c79a-448b-855b-a80bb6112328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Felfuggeszti_a_kikapcsolasokat_az_NKM_Nemzeti_Kozmuvek","timestamp":"2020. március. 13. 18:51","title":"Felfüggeszti a kikapcsolásokat az NKM Nemzeti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","shortLead":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61285eae-2711-4979-95dd-6e1113247dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. március. 15. 08:55","title":"Újabb magyaroknál mutatták ki a koronavírust, már 32 fertőzött van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","shortLead":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","id":"20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd3a1b-f6e7-4cd8-858c-d0464d44fb92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","timestamp":"2020. március. 13. 17:03","title":"Drasztikus mértékben csökkent a légszennyezettség Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]