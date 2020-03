Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek 18 óra óta 2677 új megbetegedést jelentettek.","shortLead":"Péntek 18 óra óta 2677 új megbetegedést jelentettek.","id":"20200314_Koronavirus_kozelit_az_5500hoz_a_halalesetek_szama_mar_135_orszagbanvan_jelen_a_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89af2253-4b52-4188-8bb1-6df44e60796c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_kozelit_az_5500hoz_a_halalesetek_szama_mar_135_orszagbanvan_jelen_a_betegseg","timestamp":"2020. március. 14. 16:16","title":"Koronavírus: közelít az 5500-hoz a halálesetek száma, már 135 országban van jelen a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","shortLead":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","id":"20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d9d0f-d42c-4df2-b2e9-55a1fa109125","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","timestamp":"2020. március. 15. 20:30","title":"RTL Híradó: kiabálás, feszültség a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni – jelentsen ez bármit is.","shortLead":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni –...","id":"20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257cc59-add7-4bf9-b6dd-62b7bf41232c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","timestamp":"2020. március. 14. 10:03","title":"Visszakapcsolták a gyártósorokat, újra beindult az iPhone-ok termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technikai háttér a legtöbb irodai munkánál megvan a home office-hoz, a bizalom hiányzik.","shortLead":"A technikai háttér a legtöbb irodai munkánál megvan a home office-hoz, a bizalom hiányzik.","id":"20200315_home_office_munka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e284a91f-e3eb-4fe4-9506-f3ddd8df06ba","keywords":null,"link":"/kkv/20200315_home_office_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:56","title":"A cégvezetők harmada nem bízik annyira a dolgozóiban, hogy jó szívvel küldje őket home office-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","shortLead":"A legfontosabb tudnivalók egy helyen. ","id":"20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9732cec0-c16d-4919-8d99-de42c581c897","keywords":null,"link":"/elet/20200315_Koronaviruskisokos_mit_tegyunk","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"Koronavírus-kisokos: mit tegyünk és mit ne az egészségünkért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt tartalmakat.","shortLead":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt...","id":"20200315_spotify_app_kezdokepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dd067b-52cf-4b17-bf9e-5db10ade0d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_spotify_app_kezdokepernyo","timestamp":"2020. március. 15. 08:03","title":"Hamarosan önnél is megváltozik a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","shortLead":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","id":"20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d4d1d-3744-4c06-8a4e-3eba8dbb7903","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 14. 18:57","title":"Koronavírus: olvasónk ellenőrzés nélkül átjutott Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]