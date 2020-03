Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter utasított arra is, az idős orvos és ápoló ne találkozzon beteggel.","shortLead":"A miniszter utasított arra is, az idős orvos és ápoló ne találkozzon beteggel.","id":"20200315_orvos_koronavirus_kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16c9ea9-f541-42e9-ab6d-dd2c8a3b05ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_orvos_koronavirus_kasler","timestamp":"2020. március. 15. 23:03","title":"Kásler utasított: hétfőtől csak a sürgős eseteket látják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","shortLead":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","id":"20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a4a4eb-415f-48d3-9ef0-aa595943d3c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","timestamp":"2020. március. 17. 05:21","title":"A latin-amerikai országok is lezárják a határaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","id":"20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101bd909-dd75-4d9f-aaa3-c5fddf124f62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","timestamp":"2020. március. 17. 08:10","title":"Akkorát zuhant a tőzsde és a forint, hogy Mészáros Lőrinc már nem dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394d1bf4-899b-414e-ba09-f02050accc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépést jelenthet a maja kultúra kutatásában és megértésében a Sak Tz'i maja királyság fővárosaként bemutatott lelőhely.","shortLead":"Nagy előrelépést jelenthet a maja kultúra kutatásában és megértésében a Sak Tz'i maja királyság fővárosaként bemutatott...","id":"20200316_osi_maja_kiralysag_fovarosa_mexiko_feltaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=394d1bf4-899b-414e-ba09-f02050accc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136d0611-2274-403a-99cc-0d9b79683226","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_osi_maja_kiralysag_fovarosa_mexiko_feltaras","timestamp":"2020. március. 16. 06:03","title":"Egy ősi maja királyság fővárosára bukkantak egy mexikói marhalegelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. Magyarország határait éjfélkor lezárták a külföldiek elől. A további fejleményekről tájékoztat az operatív törzs. ","shortLead":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok...","id":"20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7345948e-a952-4cb9-a9fc-0745857db77a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 17. 15:03","title":"Müller Cecília: Megtöbbszöröződhet a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc4aa4-f18a-4772-921b-5a17f1477557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek enyhe tünetei vannak, a családjával együtt karanténban van.","shortLead":"A színésznek enyhe tünetei vannak, a családjával együtt karanténban van.","id":"20200317_A_Tronok_harca_Oriasvesz_Tormundja_is_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44dc4aa4-f18a-4772-921b-5a17f1477557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e1803-d542-4e75-ad46-3b4db5fd6c8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_A_Tronok_harca_Oriasvesz_Tormundja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 17. 05:49","title":"A Trónok harca Óriásvész Tormundja is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte a koronavírus.","shortLead":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte...","id":"20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d4e7-ba04-46d3-ab44-48659c824ef0","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","timestamp":"2020. március. 17. 12:57","title":"Koronavírusos a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]