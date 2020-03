Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Francisco Garcia leukémiás volt, amelyre azután derült fény, hogy koronavírus okozta fertőzéssel kórházba került.","shortLead":"Francisco Garcia leukémiás volt, amelyre azután derült fény, hogy koronavírus okozta fertőzéssel kórházba került.","id":"20200316_koronavirus_spanyolorszag_fociedzo_21_ves_francisco_garcia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfaf1bd-c0a7-4a77-8dab-a324e9e6fb66","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_koronavirus_spanyolorszag_fociedzo_21_ves_francisco_garcia","timestamp":"2020. március. 16. 16:33","title":"Koronavírus: egy 21 éves spanyol fociedző is belehalt a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.","shortLead":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében...","id":"20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7478e-54ce-4c71-8f40-0c6e9684a525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 16. 17:31","title":"Az Európai Bizottság harminc napos beutazási tilalom elrendelését javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","shortLead":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","id":"20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e16ede3-e9d4-4add-a773-e32a1cd97abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","timestamp":"2020. március. 17. 19:28","title":"Rengeteg ember vár Hegyeshalomnál, hogy bejusson az országba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","shortLead":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","id":"20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1a36ca-1922-4c5d-aeed-bce7f38be09b","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 16. 21:57","title":"Újabb ember gyógyult meg a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező kapcsolattal minden rendben, ha otthonunkban nem készülünk fel a változó felhasználói szokásokra. Jövünk néhány praktikus tanáccsal.","shortLead":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31bb23d-a6a7-4954-9e1d-63e08b880285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","timestamp":"2020. március. 17. 18:00","title":"Tényleg lassulni fog az internet, ha mindenki otthon marad? És mit tehetek ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már nem vizsgálják, ki merre járt.","shortLead":"Már nem vizsgálják, ki merre járt.","id":"20200317_koronavirus_mintavetel_metoszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae4def5-1a42-497f-abda-71c28dbf5444","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_mintavetel_metoszolgalat","timestamp":"2020. március. 17. 14:27","title":"Koronavírus: mobil mintavevő egységeket hoznak létre Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karanténsátorba helyezik azokat, akik belépnek az országba.","shortLead":"Karanténsátorba helyezik azokat, akik belépnek az országba.","id":"20200317_BoszniaHercegovinaban_is_kihirdettek_a_veszelyhelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a24067-0e7a-4cec-8ff1-72995f6abed6","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_BoszniaHercegovinaban_is_kihirdettek_a_veszelyhelyzetet","timestamp":"2020. március. 17. 16:32","title":"Bosznia-Hercegovinában is kihirdették a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","shortLead":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","id":"20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ad3a1-7bcd-4196-bd0f-27ff060cefed","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"T-Rex jelmezben próbálta kicselezni a kijárási tilalmat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]