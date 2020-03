Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","shortLead":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","id":"20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd75ae3-e1a8-45c9-a827-a6c8506b038d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 19:21","title":"Koronavírus: száznál is több áldozat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok olyan külföldön munkát vállaló magyar állampolgár van Európában, akik egyik napról a másikra vesztették el munkájukat sokan szállásukat is, az új koronavírus elleni rendkívüli intézkedések miatt. Több ilyen emberrel is beszéltünk, akik érthető okokból szeretnének hazajutni, de közben bezárulnak a határok. Aki nem tudja megoldani, hogy repülőre üljön, az várakozásra kényszerül.



","shortLead":"Sok olyan külföldön munkát vállaló magyar állampolgár van Európában, akik egyik napról a másikra vesztették el...","id":"20200318_klfld_munka_koronavirus_jarvany_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432ed3ce-c26f-42c5-8805-728c845f6db7","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_klfld_munka_koronavirus_jarvany_hatarzar","timestamp":"2020. március. 18. 18:31","title":"Oda lett a munka, és hazajutni is nehezen tudnak a külföldön dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi nevezetességét, a Megváltó Krisztus szobrát. További szigorításokat vezettek be Brazíliában az éttermek, a parkok és a strandok üzemelését illetően is. ","shortLead":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi...","id":"20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb38111d-5d49-4e8e-9f4d-4c060adf442e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","timestamp":"2020. március. 18. 09:59","title":"Bezár a Krisztus-szobor is Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29e0c3-2910-4b40-b8ba-d79718c795cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal folytatja küzdelmét a koronavírusról terjedő álhírek és félinformációk ellen. Mark Zuckerberg most újabb lépésekről tájékoztatott.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal folytatja küzdelmét a koronavírusról terjedő álhírek és félinformációk ellen. Mark...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_news_feed_hirfolyam_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf29e0c3-2910-4b40-b8ba-d79718c795cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb1c3d-b90b-47cc-9876-26f9f93aa23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_koronavirus_jarvany_news_feed_hirfolyam_facebook","timestamp":"2020. március. 19. 10:03","title":"Járványügyi tájékoztatóvá alakul a Facebook teteje, önnél is meg fog jelenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin orosz államfő belső köreihez tartozó kétes múltú üzletember, Jevgenyij Prigozsin egyik vállalata nyerte el azt a közbeszerzést, amelyet a koronavírus-járványban megbetegedettek élelmezésére hirdettek meg. Komoly verseny nem volt, a meghívásos tenderre csak Prigozsint hívták.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin orosz államfő belső köreihez tartozó kétes múltú üzletember, Jevgenyij Prigozsin egyik vállalata...","id":"20200319_jarvany_Vlagyimir_Putyin_NER","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b2b501-58b4-45b9-95f8-5b2d266e1fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_jarvany_Vlagyimir_Putyin_NER","timestamp":"2020. március. 19. 15:52","title":"A járvány ellenére Putyinéknál is jól működik a helyi NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert rajtszáma legalább már biztos. ","shortLead":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert...","id":"20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02491300-ca04-4773-bd5d-f788f8e44a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","timestamp":"2020. március. 18. 12:23","title":"A bajnokot illető 1-es rajtszámot választotta Michelisz, a szezon tovább csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","shortLead":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","id":"20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4fa7b0-5b6c-4538-83cb-4beee1ba690f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:50","title":"Ákos kitalálta, hogyan tudná jobbá tenni az otthoni karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]