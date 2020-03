Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","shortLead":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","id":"20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4bb9f-6562-4d67-811b-efce39c4c741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:18","title":"Jogosítványt se most akarjunk szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","shortLead":"Egy nap alatt 32 ember vesztette életét.","id":"20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd75ae3-e1a8-45c9-a827-a6c8506b038d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 19:21","title":"Koronavírus: száznál is több áldozat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt. ","shortLead":"Várható volt. ","id":"20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110358f-d71d-4265-a49e-c538f8c81730","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2020. március. 18. 14:36","title":"Elmarad az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt a szomszédos országok. ","shortLead":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2f068-df21-43fe-9da8-08c90bdcf93c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. március. 18. 20:41","title":"Tovább szigorít Horvátország és Szlovénia a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike remekül bemutatja, miért akkora igazság ez.","shortLead":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike...","id":"20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e438-c8a5-4d73-a832-d85cf05be5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Ez a kép remekül bemutatja, miért kell most távolságot tartani a másiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal.","shortLead":"Újabb nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal.","id":"20200318_koronavirus_fertozottek_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d01a50d-1a82-41d7-91af-ea884ebb0c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_fertozottek_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 07:13","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma, már 58 embernél találtak koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a67134-be19-4cc8-a391-60713169c1b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A karbonszálas hiperautó alig több, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet.","shortLead":"A karbonszálas hiperautó alig több, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet.","id":"20200319_szuperkonnyu_es_nagyon_gyors_elektromos_sportkocsi_erkezett_apex_ap0","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a67134-be19-4cc8-a391-60713169c1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6f675-99d2-4c8b-8a34-17bb2f6ba0eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_szuperkonnyu_es_nagyon_gyors_elektromos_sportkocsi_erkezett_apex_ap0","timestamp":"2020. március. 19. 07:59","title":"Szuperkönnyű és nagyon gyors elektromos sportkocsi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","shortLead":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","id":"20200318_benzinr_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12bd74-55b7-43c5-a20c-781718451f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_benzinr_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:19","title":"Már nagyon közel a 300 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]