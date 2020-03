Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A balesetet okozó autós ittas volt. Fotók: Lakószobáig tolt egy kocsit Győrújfalun egy garázsba csapódó autó Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója. Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában A sokszor magányos holokauszttúlélők most rendszeres látogatóikat is elvesztették. A járvány elzárta a külvilágtól a holokauszttúlélőket, néhányan már tanulják a Skype-ot Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit. Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány A szakértők szerint legalább tízszeres a különbség a teszttel kimutatott és a tényleges esetek száma között. Már 30 ezernél több fertőzött és 164 halott van Németországban A hét végére 70 ezerre nőhet a fertőzöttek száma. Ennél sokkal több fertőzött lehet. 261-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat. Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe. Családjukat hátrahagyva zárkóztak be egy somogyi idősotthonba az ott dolgozók