[{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből vett részt azon a videokonferencián, melyet a G20 állam- és kormányfők rendeztek meg. A pekingi China Daily már arról ír, hogy áprilistól megindulhat a fellendülés a világ második legnagyobb gazdaságában. ","shortLead":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből...","id":"20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67d204-1fdf-44d1-931b-6a20f94bab79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Kína már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy társaság teljesíti a feltételeket, akkor a nem főállásban foglalkoztatott kollégáknál is érvényesíthető az adókedvezmény.","shortLead":"Ha egy társaság teljesíti a feltételeket, akkor a nem főállásban foglalkoztatott kollégáknál is érvényesíthető...","id":"20200327_Erre_kell_figyelniuk_a_cegeknek_a_jarulekfizetesi_kedvezmenyek_ervenyesitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7023a1-eaa8-4f34-b9ce-8a1bba037731","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Erre_kell_figyelniuk_a_cegeknek_a_jarulekfizetesi_kedvezmenyek_ervenyesitesehez","timestamp":"2020. március. 27. 18:29","title":"Erre kell figyelniük a cégeknek a járulékfizetési kedvezmények érvényesítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdák a járványhelyzet miatt több fertőtlenítést vezettek be.","shortLead":"A gazdák a járványhelyzet miatt több fertőtlenítést vezettek be.","id":"20200327_tojas_tojasarak_koronavirus_husvet_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb9cc50-bfb8-4cd3-92f3-c47a047f8591","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_tojas_tojasarak_koronavirus_husvet_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 06:14","title":"Van és lesz is elég tojás, de feljebb mehet az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e564f63-eb66-4c70-830d-1e77f6901f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai és az olasz tapasztalatok alapján a maláriaellenes hatóanyag eredményesen alkalmazható a koronavírus-terápiában. A magyar kormány szerdán megtiltotta ennek kivitelét az országból, az itthon maradt mennyiség 2,2 millió ember kezelésére lehet elég.","shortLead":"A kínai és az olasz tapasztalatok alapján a maláriaellenes hatóanyag eredményesen alkalmazható...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_fertozes_gyogyszer_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e564f63-eb66-4c70-830d-1e77f6901f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08b8b0b-a037-4cca-a633-6af17554f847","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_fertozes_gyogyszer_gyartas","timestamp":"2020. március. 26. 09:21","title":"Húszmillió olyan gyógyszert gyárthatnak Magyarországon, ami jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","shortLead":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","id":"20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c0eb8-b894-4479-b6f1-7703a8fe4d13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 22:02","title":"OTP: 26 milliárd forint egyszeri veszteséget okozhat a törlesztési moratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak házi karanténban, de sokan nem tartják be a szabályait.","shortLead":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd12b0-107c-4cb9-a6f3-f6c299b1c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","timestamp":"2020. március. 26. 11:45","title":"Romániában 906 fertőzöttről és 17 elhunytról tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6492b0fc-1c94-4040-baa3-3c14b0562bdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szűnik meg a tartozás, csak haladékot kapnak az érintettek. ","shortLead":"Nem szűnik meg a tartozás, csak haladékot kapnak az érintettek. ","id":"20200327_A_vegrehajtasokat_felfuggesztettek_de_a_koztartozasokat_erdemes_fizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6492b0fc-1c94-4040-baa3-3c14b0562bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a874daf-aa99-46d8-a72e-88c17bfbbc66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_A_vegrehajtasokat_felfuggesztettek_de_a_koztartozasokat_erdemes_fizetni","timestamp":"2020. március. 27. 14:32","title":"A végrehajtásokat felfüggesztették, de a köztartozásokat érdemes fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. A Türk Tanácstól kértünk segítséget.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. A Türk Tanácstól kértünk...","id":"20200327_vedomaszk_maszk_koronavirus_uzbegisztan_turk_tanacs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd68ee46-4d76-4ccf-bdf7-cb97208972bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_vedomaszk_maszk_koronavirus_uzbegisztan_turk_tanacs_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 07:26","title":"150 ezer védőmaszk érkezik ma Magyarországra Üzbegisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]