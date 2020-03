Meghalt egy koronavírusos csecsemő Chicagoban - jelentette be Ngozi Ezike, az illinoisi egészségügyi hatóság vezetője. Azt még vizsgálják, hogy az évesnél fiatalabb babának volt-e más betegsége is. A hírt az állam kormányzója megerősítette. Korábban Kínában is meghalt egy koronavírussal fertőzött, szintén egy évesnél fiatalabb gyerek, de ő más betegségben is szenvedett.

Amerikában több mint kétezer ember halt meg a koronavírus miatt, a halottak száma néhány nap alatt megduplázódott.