Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10091bda-2b1d-4601-b35a-fa1b7a87966c","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bezárkózás, portyázók, 65, tesztelés, válság.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200329_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10091bda-2b1d-4601-b35a-fa1b7a87966c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43510820-58b2-451a-81ac-a279790349ed","keywords":null,"link":"/360/20200329_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely inkább túlparázza, csak ne legyen igazi para ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói játékok elhalasztásáról. \r

","shortLead":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói...","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb8e95-e898-4c5d-8d1c-61930b478281","keywords":null,"link":"/sport/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. március. 30. 13:32","title":"Lehet, hogy megvan az olimpia új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723a7e2-c63c-4c1a-8a0e-b8a557e89e76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő fizetési konstrukcióban, előfizetéssel juthatnak hozzá a rosszfiúk ahhoz a malware-hez, amelyik legalább 60 alkalmazást támad, beleértve 35 böngészőt.\r

","shortLead":"Meglepő fizetési konstrukcióban, előfizetéssel juthatnak hozzá a rosszfiúk ahhoz a malware-hez, amelyik legalább 60...","id":"20200331_raccoon_adatlopo_malware_elofizeteses_uzleti_modellben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8723a7e2-c63c-4c1a-8a0e-b8a557e89e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee9d8f5-d216-4f36-8f80-9684d5053d6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_raccoon_adatlopo_malware_elofizeteses_uzleti_modellben","timestamp":"2020. március. 31. 09:03","title":"Mindegy, milyen böngésző van a gépén, ez a kártevő mindegyiket támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anélkül folytatták le a frekvenciatendert, hogy a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet figyelembe vették volna – állítja a Digi.","shortLead":"Anélkül folytatták le a frekvenciatendert, hogy a kizárás elleni jogorvoslati kérelmet figyelembe vették volna –...","id":"20200331_Digi_5G_frekvenciapalyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db2dbad-06df-4cb4-9e1a-1856859746ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Digi_5G_frekvenciapalyazat","timestamp":"2020. március. 31. 11:22","title":"Tiltakozik a Digi, amiért kimaradt az 5G-frekvenciapályázatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d75cc5-e9cd-4496-9336-ba4e69157800","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Sambadrome-ba hétfőn 60 hajléktalan költözött be.","shortLead":"A Sambadrome-ba hétfőn 60 hajléktalan költözött be.","id":"20200331_hajlektalan_menedekhely_koronavirus_jarvany_rioi_karneval_sambadrome","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77d75cc5-e9cd-4496-9336-ba4e69157800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72672aa-5cf9-4b4e-b98f-d67a3a7704bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_hajlektalan_menedekhely_koronavirus_jarvany_rioi_karneval_sambadrome","timestamp":"2020. március. 31. 11:40","title":"Hajléktalanok menedékhelye lett a riói karnevál helyszínéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","shortLead":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","id":"20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87423e79-fb1c-482a-8aab-f64286cb62db","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 15:06","title":"A Fidesz-kétharmad elfogadta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő jelenlétében – képletesen – a bitófa alá küldte az ország lakóit – még csak le sem szidták. Azóta viszont bekeményítettek. Helyszíni körkép Kókai Pétertől.","shortLead":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő...","id":"20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82997404-12c1-44ca-8df6-0d6a92ff39b5","keywords":null,"link":"/360/20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","timestamp":"2020. március. 31. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nemrég Milánóba küldték a népet, most kijárási tilalommal védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is készít chipeket. Például a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacára.","shortLead":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is...","id":"20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608eb0c1-81be-4bc0-b78e-1a7918f1c7cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. március. 30. 14:03","title":"Jöhetnek az Apple-féle AirPods Pro olcsóbb alternetívái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]