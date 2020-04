Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos pontossággal állapította meg, hogy a szervezetben van-e daganatos elváltozás.","shortLead":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos...","id":"20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225ce994-3567-41f7-b97d-e42df1daa0e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","timestamp":"2020. április. 01. 11:33","title":"A rák több mint 50 típusát mutatja ki egy új vérvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Holland Királyi Meteorológiai Intézet szakemberei az Európai Űrügynökség (ESA) műholdas adatait elemezték, majd tették azokat térképre, hogy kiderüljön, 2019 márciusához képest mennyivel csökkent a légszennyezettség Európában. Az eredmény azt mutatja: sokkal.","shortLead":"A Holland Királyi Meteorológiai Intézet szakemberei az Európai Űrügynökség (ESA) műholdas adatait elemezték, majd...","id":"20200401_franciaorszag_olaszorszag_spanyolorszag_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e12d6d6-281f-4f02-a55c-a5baa5511956","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_franciaorszag_olaszorszag_spanyolorszag_legszennyezettseg","timestamp":"2020. április. 01. 08:33","title":"Látványos, mennyivel tisztább lett a levegő Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","shortLead":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","id":"20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffb28eb-5024-4ca7-80c6-61475b732a8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","timestamp":"2020. április. 01. 16:29","title":"Fernando Alonso maszkokat és védőruhákat adományozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","shortLead":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b855de-de33-4a0e-ab58-8814a6a68603","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Menekülttáborban is megjelent a koronavírus Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","shortLead":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","id":"20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53d0d9-fe1c-4371-979f-1260d8be6f98","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","timestamp":"2020. április. 01. 09:47","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a Star Wars egyik színésze, Andrew Jack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő válságkezelő szuperszervezet határozza majd meg.","shortLead":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő...","id":"20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6300e8e-4c6b-4051-a22c-1c3084d4ca8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","timestamp":"2020. április. 01. 18:35","title":"A túlélésért küzdenek a hazai vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Törvénnyel helyeznének hatályon kívül egy szabályosan elfogadott önkormányzati rendeletet.","shortLead":"Törvénnyel helyeznének hatályon kívül egy szabályosan elfogadott önkormányzati rendeletet.","id":"20200401_Varosliget_a_kormany_felulbiralja_a_fovarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f12cbd-bf08-4e43-8e82-9a60f4e6b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Varosliget_a_kormany_felulbiralja_a_fovarost","timestamp":"2020. április. 01. 12:15","title":"A kormány felülbírálja a Városliget ügyében a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32351a9d-ae52-44fa-bcb1-e40436ce3419","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az IRC globális segélyszervezet szerint már egy 30 millió eurós pénzalapból meg lehetne tenni az elengedhetetlen lépéseket. ","shortLead":"Az IRC globális segélyszervezet szerint már egy 30 millió eurós pénzalapból meg lehetne tenni az elengedhetetlen...","id":"20200401_menekultek_tulzsufolt_taborok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32351a9d-ae52-44fa-bcb1-e40436ce3419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe441c5-5cff-4070-ab6b-f7c684bb8123","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_menekultek_tulzsufolt_taborok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 21:39","title":"Egy pillanat alatt letarolhatja a túlzsúfolt menekülttáborokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]