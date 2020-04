Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Szebb napok jönnek, újra együtt leszünk a barátainkkal, újra találkozunk a családunkkal – fogalmazott a brit nemzethez intézett televíziós beszédében II. Erzsébet királynő. Az uralkodó ugyan 68 éve van a trónon, a koronavírus-járvány alkalmából tartott beszéde mégis mindössze az ötödik ilyen alkalom volt.

II. Erzsébet köszönetet mondott a brit egészségügyi szolgálat, az NHS dolgozóinak, azoknak, akik a nemzet érdekében végzik munkájukat otthonukon kívül, és azoknak is, akik otthon maradtak, hogy segítsék az elesetteket. A királynő arról beszélt: a brit nép helytállása büszkeségre ad majd okot, és ez olyan büszkeség, amely nem a múltból fakad, hanem a jelenből. Felidézte azt, hogy a büszkeség megnyilvánulása a segítőket köszöntő taps, vagy a gyerekek által rajzolt szivárvány is.

Uralkodóként ugyan eddig csupán az első öbölháború idején, Diana hercegné 1997-es halálakor, az anyakirálynő 2002-ben bekövetkezett halálakor és trónra lépésének 60. évfordulóján intézett beszédet a nemzethez, most azonban felidézte azt az 1940-es rádióbeszédet, amelyben nővérével, Margit hercegnővel a háború miatt evakuált gyerekekhez szóltak. „Ahogy akkor, most is sokan élik meg a szétválás fájdalmát, de a szívünk mélyén tudjuk, ez a helyes dolog” - emelte ki.

Azt üzente a briteknek: ha egyesült erővel és elszántsággal sikerrel vesszük fel a harcot a vírussal szemben, és ez a siker mindannyiunké lesz.