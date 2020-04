Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","shortLead":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","id":"20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec2769-7962-48cb-bc3a-950e878439e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 20:33","title":"Kivéreztetik a pártokat a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","shortLead":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","id":"20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae090771-25ef-4fc1-968a-50d37da9ce86","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 06. 09:30","title":"Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. 