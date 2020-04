Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg...","id":"20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d34566e-cd3e-4eb2-9b43-38fe2aaa0fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","timestamp":"2020. április. 04. 06:41","title":"240 millió forintot kérnek ezért a kis Nissan divatterepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet ismét tévé elé ülnie. Senna, Prost és a többiek ismét összecsapnak egymással.","shortLead":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet...","id":"20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5b8b7c-f57d-42c2-808b-79cd4a51f6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","timestamp":"2020. április. 05. 08:21","title":"Legendás F1-futam ma a tévében: V8-V12 motorok, friss kommentár és modern live timing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","shortLead":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","id":"20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe70b92c-2971-4ed5-9aa0-f82b905e0166","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","timestamp":"2020. április. 05. 20:27","title":"Drónnal próbáltak lecsalogatni egy cicát a tetőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vigyázzon ha online rendel: letartóztattak egy férfit, aki egy weboldalon szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket árult, hogy pénzt csaljon ki, a megrendeléseket azonban esze ágában sem volt teljesíteni. ","shortLead":"Vigyázzon ha online rendel: letartóztattak egy férfit, aki egy weboldalon szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket árult...","id":"20200405_Ujabb_szajmaszkokkal_csalot_tartoztattak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c7130-86ea-497e-9303-9872a39a836e","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Ujabb_szajmaszkokkal_csalot_tartoztattak_le","timestamp":"2020. április. 05. 16:08","title":"Újabb szájmaszkokkal csalót tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 58 ezren vesztették eddig életüket.","shortLead":"Több mint 58 ezren vesztették eddig életüket.","id":"20200404_11_millio_folott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b53e7c-bad1-4977-9022-5a1723d54422","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_11_millio_folott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 04. 08:07","title":"1,1 millió fölött a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aec823b-99dd-4f11-9440-3a2d21d650db","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány minden tekintetben felforgatta az emberek életét, s a változások a bűnözőket is elérték. Az alvilág viselkedése azonban néha igencsak meglepő.","shortLead":"A koronavírus-járvány minden tekintetben felforgatta az emberek életét, s a változások a bűnözőket is elérték...","id":"202014__koronavirus_es_bunozes__hamis_gyogyszer__edes_otthon__a_felelem_vamszedoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aec823b-99dd-4f11-9440-3a2d21d650db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f57780b-10c3-4fa0-91ca-e7f9e4e65cef","keywords":null,"link":"/360/202014__koronavirus_es_bunozes__hamis_gyogyszer__edes_otthon__a_felelem_vamszedoi","timestamp":"2020. április. 05. 15:00","title":"A bűnözők profilváltással próbálnak hasznot húzni a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","shortLead":"A kormány további két héttel meghosszabbította a március 15-én hatályba lépett szükségállapotot.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435aac-33b0-4d3c-88be-7a99a47ae175","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_809_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 14:28","title":"Egy nap alatt 809 ember halt meg a koronavírus miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most pedig ő a fundamentalista terrorszervezet vezető diplomatája.","shortLead":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most...","id":"202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0a420f-8f55-4ba7-86c5-7b600f415520","keywords":null,"link":"/360/202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","timestamp":"2020. április. 04. 08:30","title":"Nélküle nem lesz béke Afganisztánban: Bemutatjuk a tálib főtárgyalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]