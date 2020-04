Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos ülés kezdődik ma.","shortLead":"Négynapos ülés kezdődik ma.","id":"20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aad7c2-0cc9-4562-be34-725137890ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","timestamp":"2020. április. 06. 07:22","title":"Egy fideszes és egy jobbikos képviselő mentelmi ügyéről is dönt ma a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik következménye, hogy mind nagyobb valószínűséggel ugranak át róluk vírusok az emberre.","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik...","id":"202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6580be-cbde-4b84-bafc-e60bf5525d5f","keywords":null,"link":"/360/202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","timestamp":"2020. április. 05. 08:15","title":"A koronavírus csak a kezdet, és mindenért, ami jön, csak magunkat okolhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára utazzanak Nyugat-Európába a koronavírus-járvány idején. ","shortLead":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára...","id":"20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47261f77-bfa0-47c5-a119-f03ade64a64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","timestamp":"2020. április. 04. 18:08","title":"Bulgária nem engedné külföldre mezőgazdasági idénymunkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Egy_oteves_gyermek_is_meghalt_a_koronavirusjarvanyban_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee833b1-0946-4fc5-9a2f-d1a18386d252","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_oteves_gyermek_is_meghalt_a_koronavirusjarvanyban_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 04. 18:02","title":"Egy ötéves gyermek is meghalt a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","shortLead":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","id":"20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81964f21-3731-4226-8c40-e211a3a9f326","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","timestamp":"2020. április. 06. 17:24","title":"Megtapsolták a Parlamentben az egészségügyi dolgozókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","shortLead":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","id":"20200406_tuz_paksi_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044fc1b-ec82-40da-ad8a-d44df75f3a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_tuz_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. április. 06. 10:19","title":"Kisebb tűz volt a paksi atomerőműben a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]