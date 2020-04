Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba változhatnak a világháború győzteseinek feltételei. Ezt nem segítette sem a szétesett Monarchia más nemzetiségei elleni uszítás, sem a fehérterror. Utóbbiról igazán csak külföldön tudtak, idehaza betiltotta az erről – és más, a kurzussal szembemenő – beszámolókat a cenzúra.","shortLead":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba...","id":"20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5961f87e-c97e-4951-ba3b-cba75d66310b","keywords":null,"link":"/360/20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","timestamp":"2020. április. 06. 16:45","title":"Két hónappal Trianon előtt: Nem akartak hinni a szemüknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","shortLead":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","id":"20200407_kozut_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f8f1f-9cf3-449b-8f62-0512dda11130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_kozut_felujitas","timestamp":"2020. április. 07. 08:20","title":"A kisebb forgalom miatt gyorsabban halad a közút az útfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c4f88c-d263-4ef7-a8a7-ca7cf5a22fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig tombol a járvány Spanyolországban, a korábbi biztató adatokhoz képest ismét sok a halálos áldozat.","shortLead":"Még mindig tombol a járvány Spanyolországban, a korábbi biztató adatokhoz képest ismét sok a halálos áldozat.","id":"20200408_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c4f88c-d263-4ef7-a8a7-ca7cf5a22fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a617d7-4165-4c19-bd67-8d3564b4e086","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 08. 12:49","title":"Megint nőtt a halálozások száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af1095a-4f49-4d8b-8129-b68ba3713319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott tagjaitól a hétvégén újra mintát vesznek – közölte a szövetségi kapitány.","shortLead":"A válogatott tagjaitól a hétvégén újra mintát vesznek – közölte a szövetségi kapitány.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_uszo_valogatott_sos_csaba_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af1095a-4f49-4d8b-8129-b68ba3713319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8f23b-062e-410e-8080-637392820a1c","keywords":null,"link":"/sport/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_uszo_valogatott_sos_csaba_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. április. 06. 21:09","title":"Az úszóknál \"körülbelül 15\" koronavírus-teszt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc nélküli, nyugodt alkotói légköre mellett – olvasható közös közleményükben. ","shortLead":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc...","id":"20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0f811-3735-499c-aabe-4ad914cadaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","timestamp":"2020. április. 06. 16:07","title":"Karácsony és Gulyás aláírta a megállapodást a fővárosi színházakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","shortLead":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","id":"20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b9d701-f043-499d-8226-d0c7d23f179c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","timestamp":"2020. április. 08. 06:40","title":"Óriási kereskedelmi háború alakult ki a kínai szájmaszkokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.\r

","shortLead":"Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már...","id":"20200407_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dc354-5556-466d-9709-3e56f44eecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 07. 07:24","title":"Már 817 fertőzött van Magyarországon, Nagy-Britanniában a repülőkből lehetnek intenzív osztályok - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letették az óvadékot. A továbbiakban házi őrizetben marad.","shortLead":"Letették az óvadékot. A továbbiakban házi őrizetben marad.","id":"20200408_ronaldinho_borton_paraguay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea501071-c2f6-4580-8ab4-13eafd84296c","keywords":null,"link":"/elet/20200408_ronaldinho_borton_paraguay","timestamp":"2020. április. 08. 07:57","title":"Ronaldinhót kiengedték a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]